Американські вчені пояснили, чому зразки з астероїда Бенну такі особливі

Про це повідомляє Science Alert.

Після семи років і 6,21 мільярда кілометрів апарат NASA OSIRIS-REx офіційно доставив на Землю капсулу з дорогоцінним ґрунтом астероїда Бенну.

Вчені сподіваються, що аналіз цього космічного ґрунту дасть нову інформацію про народження Сонячної системи, а також про те, як на Землі з'явилися перші ознаки життя.

"Сьогоднішній день знаменує собою надзвичайну подію не лише для команди OSIRIS-REx, але й для науки в цілому, - каже головний дослідник OSIRIS-REx Данте Лауретта з Університету Арізони.

Після прибуття в пустелю штату Юта, капсулу віднесли до портативної чистої установки, щоб мінімізувати забруднення Землі. Ця капсула містить приблизно 250 грамів матеріалу.

До чистого приміщення було допущено лише шість осіб, одягнених у костюми кроликів, нітрилові рукавички, бахіли, шапочки для волосся і бороди. Їхнє завдання полягало в тому, щоб розібрати капсулу, знявши - але не відкривши - контейнер для збору, щоб його можна було доставити до Центру космічних польотів ім. Джонсона.

Там дослідники обережно відкриють контейнер, виміряють та інвентаризують зразок, готуючись до майбутніх наукових досліджень. Частинки будуть розподілені між вченими по всьому світу для проведення різних видів аналізу. NASA оприлюднить результати першого аналізу 11 жовтня.

Цей матеріал настільки цінний, що являє собою найчистішу пам'ятку ранньої Сонячної системи. Вважається, що космічні об'єкти, такі як астероїд Бенну, залишаються незмінними з моменту свого утворення, близько 4,5 мільярдів років тому.

"Ці зразки є одними з найбільш первозданних порід з усіх наявних. На відміну від природних метеоритних падінь, які можуть швидко забруднюватися нашою атмосферою, водою та біотою, ці породи є бездоганно чистими. Отже, за допомогою Бенну ми будемо аналізувати недоторкані зразки найстаріших об'єктів Сонячної системи", - каже мінералог Нік Тіммс з Університету Кертіна в Австралії.

"Ми зможемо багато чого розповісти про те, що відбувалося, коли Сонячна система була не більше ніж пилом і газом, і про процеси, які об'єднали планети разом і створили інгредієнти для життя на Землі".

Ми також можемо дізнатися, які мінерали та молекули існували в ранній Сонячній системі.