Зонд OSIRIS-Rex скинув на Землю капсулу зі зразками ґрунту астероїда Бенну, - NASA
Американський космічний корабель OSIRIS-Rex сьогодні, 24 вересня, скинув на Землю капсулу із зразками ґрунту з астероїду Бенну . Космічна капсула приземлилася штаті Юта, завершивши свою семирічну подорож
Про це повідомляє національне космічне відомство США NASA.
Американський космічний апарат OSIRIS-Rex, що пролітав поблизу Землі, сьогодні, 24 вересня, скинув на її поверхню капсулу із зібраними на астероїді Бенну зразками ґрунту. Космічна капсула приземлилася на полігон для випробувань і тренувань міністерства оборони штату Юта, завершивши свою семирічну подорож.
Матеріал з Бенну – каміння та пил, зібрані з поверхні астероїда у 2020 році, – допоможе вченим дослідити, як утворилися планети та як зародилося життя, а також покращить наше розуміння астероїдів, які можуть вплинути на Землю.
Космічний корабель уже пройшов понад 6 мільярдів кілометрів. Тепер він буде перенаправлений до своєї нової місії до астероїда Апофіс, отримавши нову назву OSIRIS-APEX.
Маючи приблизно 1000 футів завширшки, Апофіс наблизиться до Землі на 20 000 миль – менше однієї десятої відстані між Землею та Місяцем – у 2029 році. OSIRIS-APEX має вийти на орбіту Апофіса незабаром після того, як астероїд наблизиться до Землі, щоб побачити як ця зустріч вплинула на орбіту, швидкість обертання та поверхню астероїда.
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У рамках підготовки до місії Artemis II, яка стане першою пілотованою місією навколо Місяця, екіпаж та команди програми Exploration Ground Systems з NASA провели успішне випробування інтегрованої наземної системи.
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