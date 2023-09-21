Перший крок до Місяця: NASA протестувала наземну систему для місії Artemis II

Про це інформує NASA.

Випробування відбулися у Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді.

"У середу астронавти NASA Рід Вайзмен, Віктор Гловер і Крістіна Кох, а також астронавт Канадського космічного агентства (CSA) Джеремі Хансен практикували процедури, які вони пройдуть в день запуску, щоб підготуватися до поїздки в космос", - йдеться в матеріалі.

Екіпаж прокинувся у своїх кімнатах в будівлі Кеннеді Neil Armstrong Operations and Checkouts, де вони одягли тестові костюми системи виживання екіпажу Orion, які будуть на них у день старту. Потім вони сіли в новий транспортний флот екіпажу NASA Artemis, який відвіз їх на стартовий майданчик 39B, подолавши дев’ять миль до місця призначення. Вайзмен і Гловер їхали в першому електрокарі, а Кох і Хансен - в другому.

Прибувши на майданчик, космонавти направилися на мобільну пускову установку і піднявся по вежі до білої кімнати всередині рукава доступу екіпажу. Звідти астронавти могли б зайти й вийти з космічного корабля Orion - але цього разу ракети не було.

"Коли ми виходили з того рукава доступу до екіпажу, у мене просто були зображення всіх тих запусків "Аполлона" і запусків шатлів, які я бачив у дитинстві, і це було нереально. Насправді мені довелося зупинитися і просто залишитися в моменті, щоб по-справжньому в цьому зануритися", - сказав Гловер.

Повідомляється, що це випробування підтвердило, що екіпаж та команди наземних систем у Кеннеді готові та знають, що робити у день старту.