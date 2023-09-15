Німеччина підписала Угоди Артеміди з NASA про дослідження космосу

Про це інформує пресслужба.

Документ підписали в резиденції німецького посла в Вашингтоні за участю адміністратора NASA Білла Нельсона та генерального директора Німецького космічного агентства в DLR доктора Вальтера Пельцера.

"Я дуже радий вітати Німеччину в сім'ї "Угод Артеміди". Німеччина вже давно є одним з найближчих і найздібніших міжнародних партнерів NASA, і їх сьогоднішнє підписання демонструє їх лідерство зараз і в майбутньому – майбутньому, визначеному безмежними можливостями в космосі й обіцянкою доброї волі тут, на Землі", – Нельсон.

Фото: NASA

Угоди Артеміди – набір практичних правил для співпраці в космічних дослідженнях між різними країнами, які долучаються до програми NASA Artemis.

"Німецькі компанії в космічному секторі вже роблять центральний внесок у програму "Артеміда". Підписання Німеччиною угод дає додатковий імпульс цим спільним зусиллям з реалізації програм з освоєння космосу. Таким чином, угоди Артеміди пропонують безліч нових можливостей для промисловості та наукових досліджень у Німеччині – і, зрештою, також у всій Європі", – додав Пельцер.

Що відомо про Угоди Артеміди

Угоди Артеміди - це набір принципів, якими керуються країни-партнери NASA у дослідженні Місяця та інших космічних об’єктів. Угоди були підписані у 2020 році вісьмома країнами: США, Австралією, Канадою, Японією, Люксембургом, Італією, Великою Британією та Об’єднаними Арабськими Еміратами.

Угоди Артеміди мають на меті сприяти безпечному, мирному та успішному майбутньому для всього людства через програму Artemis, яка передбачає висадку першої жінки та першої людини іншого кольору шкіри на Місяць, роботу нових наукових відкриттів та дослідження більшої частини поверхні Місяця, ніж будь-коли раніше.

Програма Artemis складається з трьох етапів: Artemis 1 - безпілотний політ корабля Orion навколо Місяця і назад у 2022 році; Artemis 2 - політ з екіпажем на орбіту Місяця і назад у 2024 році; Artemis 3 - висадка двох астронавтів біля південного полюса Місяця у 2025 році. Для посадки на Місяць екіпаж використовуватиме Starship від компанії SpaceX.