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Вчені виявили планету, на якій може бути життя, - NASA

12 вересня, 2023 вiвторок
17:19
Наука

Вчені з NASA заявили про існування планети, яка може мати багату на водень атмосферу і поверхню, вкриту водним океаном, що є можливим натяком на існування на ній життя

Про це повідомляє національне космічне відомство США NASA.

У повідомленні йдеться про те, що нове дослідження екзопланети K2-18 b за допомогою космічного телескопа James Webb виявило наявність молекул, що містять вуглець, зокрема метан і вуглекислий газ, що є побічним продуктом життєдіяльності фітопланктону в морському середовищі на Землі.

Вчені з NASA зазначають, що K2-18 b може бути екзопланетою типу Hycean, тобто мати багату на водень атмосферу і поверхню, вкриту водним океаном. Це припущення є досить інтригуючим, оскільки деякі астрономи вважають, що ці світи є перспективним середовищем для пошуку доказів існування життя на екзопланетах.

K2-18 b обертається навколо холодної карликової зірки у сузір'ї Лева на відстані в 120 світлових років від нас. Її діаметр у 2,6 раза більший за діаметр Землі, при цьому планета у 8,6 раза більша за Землю за масою. Вона також розташована біля своєї зірки в так званій зоні населеності. Це означає, що на цій планеті є умови для того, щоб існувала рідка вода.

Велика кількість метану і вуглекислого газу та нестача аміаку підтверджують гіпотезу про те, що під атмосферою, багатою на водень, на K2-18 b може існувати водний океан. Ці початкові спостереження також дозволили виявити молекулу, яка називається диметилсульфід (DMS). На Землі він виробляється лише живими організмами. Основна частина цього газу в атмосфері Землі виділяється фітопланктоном у морському середовищі.

Хоча K2-18 b лежить у придатній для життя зоні і, як відомо, містить вуглецевмісні молекули, це не обов'язково означає, що планета може бути придатною для життя. Великий розмір планети означає, що її надра містять велику мантію льоду високого тиску, як у Нептуна, але з тоншою атмосферою, багатою на водень, і поверхнею океану. Однак також існує ймовірність того, що океан занадто гарячий, щоб бути придатним для життя.

"Ці дані є результатом лише двох спостережень за K2-18 b, і ще багато спостережень на підході, - пояснив член команди Саввас Константіноу з Кембриджського університету. Це означає, що наша робота є лише ранньою демонстрацією того, що "Вебб" може спостерігати на екзопланетах з придатними для життя зонами".

  • Нове дослідження виявило, що планета Сатурн має постійні мегабурі, які можуть тривати століття і залишають глибокі атмосферні шрами, що зберігаються набагато довше

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