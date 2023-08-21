Про це повідомило видання ScienceAlert.

Аналіз радіохвиль, випромінюваних Сатурном, проведений групою астрономів на чолі з Ченгом Лі з Мічиганського університету, виявив довготривалі ознаки гігантських штормів, включаючи екваторіальні шторми, які відбувалися сотні років тому.

Це розуміння динаміки Сатурна, яке може допомогти нам з'ясувати причину дивних мегабур, що вирують кожні кілька десятиліть.

"Розуміння механізмів найбільших штормів у Сонячній системі ставить теорію ураганів у ширший космічний контекст, кидаючи виклик нашим нинішнім знанням і розширюючи межі земної метеорології", - каже Лі.

Додається, що у радіохвилях Сатурна можна побачити серію яскраво контрастних атмосферних смуг, що оточують всю планету. Оскільки аміак блокує радіовипромінювання, ця перспектива дає астрономам можливість скласти карту аміаку в атмосфері Сатурна.

Використовуючи дуже велику решітку Національної радіоастрономічної обсерваторії, Лі та його колеги провели детальні радіоспостереження Сатурна і використали їх для вивчення розподілу аміаку в атмосфері.

Атмосфера Сатурна в основному складається з водню і гелію, з невеликими домішками води, метану та аміаку; але саме аміак домінує у верхньому шарі хмар. Радіоспостереження дозволяють вченим проникати під цей верхній шар, щоб побачити, що лежить під ним.