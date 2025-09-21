Останнє сонячне затемнення цього року: коли його чекати
На Землі можна будн побачити глибоке часткове сонячне затемнення — хто і коли може його спостерігати
Сьогодні, 21 вересня 2025 року, відбудеться часткове сонячне затемнення, яке стане останнім у цьому році. Це астрономічне явище дозволить спостерігачам побачити, як Місяць частково закриває диск Сонця, створюючи ефект «надкушеного» світила. Часткове затемнення відрізняється від повного тим, що Сонце не зникає повністю, а лише частина його світла блокується, пише Independent.
Найкращі умови для спостереження цього явища будуть у південній півкулі. Астрономічну подію зможуть побачити в Антарктиді, Новій Зеландії, південних районах Австралії та на островах Тихого океану. У цих регіонах Місяць закриє до 85% диска Сонця, що зробить затемнення особливо яскравим і ефектним. Для тих, хто не зможе спостерігати явище особисто, передбачені онлайн-трансляції, які дозволять спостерігати подію в реальному часі.
В Україні часткове затемнення буде видно після заходу Сонця. Початок явища припадає на 21:30 за київським часом, свого піку затемнення досягне о 22:41, а закінчиться о 23:52. Загальна тривалість явища становитиме трохи більше однієї години двадцяти хвилин. Під час затемнення Сонце, Місяць і планета Сатурн опиняться на одній лінії з Землею, що можна буде спостерігати навіть без спеціального обладнання. За ясної погоди спостерігачі помітять зміну освітленості неба та особливу гру світла під час заходу.
Часткове сонячне затемнення 21 вересня є останнім у серії затемнень 2025 року, яка розпочалася у березні. Наступного року очікуються ще більш видовищні події.
У лютому 2026 року пройде кільцеподібне сонячне затемнення над Антарктидою, відоме як "вогняне кільце". У серпні 2026 року повне сонячне затемнення буде видно над Арктикою, частково охоплюючи Гренландію, Ісландію та Іспанію.
