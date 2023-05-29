Про це повідомляє BTU.

За словами Костюк, про реакцію фанатів, які почали свистіти через її відмову тиснути руку Сабаленці, варто буде поговорити, коли в Україні закінчиться війна.

"Я б хотіла побачити, як люди на це відреагують за десять років, коли війна завершиться. Думаю, вони почуватимуться не дуже приємно щодо того, як вони вчинили", - переконана Костюк, яка у першому колі поступилася тенісистці з Білорусі, що виступає на Відкритому чемпіонаті Франції в нейтральному статусі.

Костюк додала, що вже давно оголосила про рішення не тиснути руки росіянам та білорусам, коли з ними зустрічається на корті, та не змінить своєї позиції.

"Я казала, що не буду цього робити, і я не знаю, чому люди думають, що я зненацька зміню свою думку", - здивувалася Костюк.

Вона підкреслила, що Сабаленка жодного разу не засудила війну, та розкритикувала журналістів, які уникають прямих запитань щодо агресії РФ проти України до російських та білоруських тенісистів.

"Вона ніколи не казала, що особисто не підтримує війну. Мені здається, що журналістам варто запитувати цих гравців про те, кому вони бажають перемоги у війні. Я не впевнена, що вони скажуть, що хочуть, щоб перемогла Україна. Я особисто знаю представників тенісу, які підтримують війну", - розповіла Костюк.