Перша ракетка світу підтримала Україну
Лідерка світового тенісного рейтингу Іга Швьонтек заявила, що підтримуватиме Україну, доки не закінчиться війна з Росією
Про це пише італійський журналіст Маріо Боккарді у twitter.
За словами Іги Швьонтек, після перемоги над Лесею Цуренко у 1/16 турніру WTA (Жіночої тенісної асоціації) у Римі, суперниця подякувала їй за підтримку України.
"Вона подякувала мені за підтримку України. Це дуже приємно, і я це дуже ціную. Дякувати мені тут абсолютно нема за що, тому що для мене абсолютно очевидно, що ми повинні підтримувати Україну і я буду робити це доти, доки війна не закінчиться. Я знаю, що українці зараз перебувають у важкій ситуації, тому я дуже співчуваю всім гравцям з України", - сказала Швьонтек.
21-річна Іга Швьонтек очолює рейтинг WTA. Польська тенісистка є чинною чемпіонкою двох турнірів найпрестижнішої серії Grand Slam - Ролан Гаррос та Відкритого чемпіонату США.
- 10 травня у матчі двох українських тенісисток на турнірі WTA у Римі Леся Цуренко перемогла Еліну Світоліну.
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