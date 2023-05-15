Про це пише італійський журналіст Маріо Боккарді у twitter.

За словами Іги Швьонтек, після перемоги над Лесею Цуренко у 1/16 турніру WTA (Жіночої тенісної асоціації) у Римі, суперниця подякувала їй за підтримку України.

"Вона подякувала мені за підтримку України. Це дуже приємно, і я це дуже ціную. Дякувати мені тут абсолютно нема за що, тому що для мене абсолютно очевидно, що ми повинні підтримувати Україну і я буду робити це доти, доки війна не закінчиться. Я знаю, що українці зараз перебувають у важкій ситуації, тому я дуже співчуваю всім гравцям з України", - сказала Швьонтек.

21-річна Іга Швьонтек очолює рейтинг WTA. Польська тенісистка є чинною чемпіонкою двох турнірів найпрестижнішої серії Grand Slam - Ролан Гаррос та Відкритого чемпіонату США.