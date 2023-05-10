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Головна Спорт Світоліна програла Цуренко в "українському дербі" на турнірі WTA

Світоліна програла Цуренко в "українському дербі" на турнірі WTA

10 травня, 2023 середа
20:17
Спорт Еліна Світоліна

У матчі двох українських тенісисток на турнірі WTA у Римі Леся Цуренко перемогла Еліну Світоліну

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

У першому раунді турніру Жіночої тенісної асоціації в Італії Світоліна, яка після відновлення кар'єри займає у світовому рейтингу лише 540 місце, поступилася Цуренко (68) з рахунком 4:6, 3:6.  

У наступному колі українка зіграє проти американки Бернарди Пери (32).

Турнір WTA у Римі 

10 травня

1-й раунд 

Еліна Світоліна (Україна) – Леся Цуренко (Україна) – 6:4, 6:3

теніс
Еліна Світоліна
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