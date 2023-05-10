Світоліна програла Цуренко в "українському дербі" на турнірі WTA
У матчі двох українських тенісисток на турнірі WTA у Римі Леся Цуренко перемогла Еліну Світоліну
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першому раунді турніру Жіночої тенісної асоціації в Італії Світоліна, яка після відновлення кар'єри займає у світовому рейтингу лише 540 місце, поступилася Цуренко (68) з рахунком 4:6, 3:6.
У наступному колі українка зіграє проти американки Бернарди Пери (32).
Турнір WTA у Римі
10 травня
1-й раунд
Еліна Світоліна (Україна) – Леся Цуренко (Україна) – 6:4, 6:3
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12 квітня Світоліна здобула першу перемогу після відновлення кар'єри.
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