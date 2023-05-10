Про це повідомляє Еспресо.TV.

У першому раунді турніру Жіночої тенісної асоціації в Італії Світоліна, яка після відновлення кар'єри займає у світовому рейтингу лише 540 місце, поступилася Цуренко (68) з рахунком 4:6, 3:6.

У наступному колі українка зіграє проти американки Бернарди Пери (32).

Турнір WTA у Римі

10 травня

1-й раунд

Еліна Світоліна (Україна) – Леся Цуренко (Україна) – 6:4, 6:3