Кот-д'Івуар приєднається до Кримської платформи

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко

У Кот-д'Івуарі Кулеба провів зустрічі з віцепрезидентом Т’ємоко Мейліє Коне, міністеркою закордонних справ Кандією Камарою та відкрив бізнес-форум за участі понад двадцяти українських та івуарійських компаній.

Кот-д'Івуар оголосив про рішення приєднатися до Кримської платформи. Окрім того, країни домовилися активізувати співробітництво у сферах безпеки, цифровізації, освіти та сільського господарства.

Після візиту в Кот-д'Івуар у рамках африканського турне Дмитро Кулеба вирушив у Гану.

3 жовтня стартувало перше в історії української дипломатії турне глави МЗС України країнами Африки. Воно триватиме до 12 жовтня. Міністр Кулеба розпочав турне з візиту до Сенегалу.

Кримська платформа – це міжнародний переговорний майданчик України з деокупації Криму, консультаційно-координаційний формат, створений з ініціативи президента України. Метою платформи є підвищення ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію Криму, відповіді на зростання безпекових загроз, посилення міжнародного тиску на кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні. Групи підтримки Кримської платформи утворені в Парламентській асамблеї НАТО, сеймасі Литви та сеймі Латвії..

Цього року другий саміт Кримської платформи відбувався в онлайн-форматі

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb