Другий саміт Кримської платформи – онлайн-трансляція
У Києві стартував другий саміт Кримської платформи. Цього разу через повномасштабну війну з РФ він відбувається в онлайн-форматі
Подію транслює телеканал "Еспресо".
Кримська платформа – це міжнародний переговорний майданчик України з деокупації Криму, консультаційно-координаційний формат, створений з ініціативи президента України. Метою платформи є підвищення ефективності міжнародного реагування на тривалу окупацію Криму, відповіді на зростання безпекових загроз, посилення міжнародного тиску на кремль, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні. Групи підтримки Кримської платформи утворені в Парламентській асамблеї НАТО, сеймасі Литви та сеймі Латвії.
- Торік в установчому саміті Кримської платформи в Києві взяли участь 46 міжнародних делегацій. Він зібрав представників усіх країн НАТО і ЄС. На саміті "Кримська платформа" ухвалили спільну декларацію про підтвердження Україною готовності політики невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації.
- Цього року участь у другому саміті "Кримської платформи" підтвердили близько 60 іноземних учасників (країн і організацій), зокрема генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, генеральна секретарка Ради Європи Марія Пейчинович Бурич, президент Польщі Анджей Дуда, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. Повного списку гостей до останнього не розголошували з міркувань безпеки.
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