Країни-учасниці "Кримської платформи" підписали спільну декларацію

Відповідне рішення прийняли в межах саміту "Кримська платформа", передає Еспресо.TV.

Учасники саміту Кримської платформи ухвалили текст спільної декларації, в якій вимагають від Росії забезпечити повний доступ до окупованого Криму.



"Ми маємо схвалену усіма учасниками декларацію Кримської платформи... Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією, зобов'язання розглянути запровадження додаткових політичних, дипломатичних, обмежувальних санкцій відносно Росії у разі подальшої агресії, об'єднання зусиль всіх країн-учасниць нашої Кримської платформи задля зміцнення безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Як зазначається у тексті декларації учасники засуджують:

порушення і обмеження прав людини в Криму;

мілітаризацію Криму;

перешкоджання правам і свободам судноплавства, зокрема мова йде про прохід суден через Керченську протоку в Азовське море і назад;

зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Зеленський зазначив, що "вперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом". і відповідно до норм міжнародного гуманітарного права вона має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим та забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних та правозахисних організацій.



Згідно з документом, формат "Кримської платформи" створено з метою мирного припинення окупації Росією Криму і для відновлення контролю України над півостровом.

Країни-учасниці вирішили розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо РФ, коли це необхідно і якщо дії РФ цього вимагатимуть.



У документі Росію закликають забезпечити всім особам, які належать до етнічних і релігійних громад півострова, включно з етнічними українцями і кримськими татарами, можливість повною мірою користуватися своїми правами.

Також країні-агресорі пропонують залучатися до участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.



Довідка: "Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.



45 країн та міжнародних організацій були представлені на саміті, зокрема присутніми були 10 президентів та 4 очільники уряду. На "Кримській плафтормі" були і представники усіх членів НАТО та ЄС.

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