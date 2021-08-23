Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Країни-учасниці "Кримської платформи" підписали спільну декларацію

Країни-учасниці "Кримської платформи" підписали спільну декларацію

23 серпня, 2021 понедiлок
15:06
Суспільство Країни-учасниці Кримської платформи підписали спільну декларацію

На саміті "Кримська платформа" ухвалили спільну декларацію про підтвердження Україною готовності політики невизнання спроби анексії Криму до моменту його деокупації

Відповідне рішення прийняли в межах саміту "Кримська платформа", передає Еспресо.TV.

Учасники саміту Кримської платформи ухвалили текст спільної декларації, в якій вимагають від Росії забезпечити повний доступ до окупованого Криму. 

"Ми маємо схвалену усіма учасниками декларацію Кримської платформи... Вона чітко фіксує невизнання незаконної анексії Криму Росією, зобов'язання розглянути запровадження додаткових політичних, дипломатичних, обмежувальних санкцій відносно Росії у разі подальшої агресії, об'єднання зусиль всіх країн-учасниць нашої Кримської платформи задля зміцнення безпеки і стабільності у Чорноморському регіоні", - сказав президент України Володимир Зеленський.

Як зазначається у тексті декларації учасники засуджують:

  • порушення і обмеження прав людини в Криму;
  • мілітаризацію Криму;
  • перешкоджання правам і свободам судноплавства, зокрема мова йде про прохід суден через Керченську протоку в Азовське море і назад;
  • зміну демографічної структури півострову шляхом переселення громадян РФ до Криму.

Зеленський зазначив, що "вперше на міжнародному рівні Російську Федерацію визнано державою-окупантом". і відповідно до норм міжнародного гуманітарного права вона має негайно припинити порушення прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим та забезпечити вже зараз безперешкодний доступ до Криму для міжнародних гуманітарних та правозахисних організацій. 

Згідно з документом, формат "Кримської платформи" створено з метою мирного припинення окупації Росією Криму і для відновлення контролю України над півостровом.

Країни-учасниці вирішили розглянути запровадження подальших політичних, дипломатичних та обмежувальних заходів щодо РФ, коли це необхідно і якщо дії РФ цього вимагатимуть.

У документі Росію закликають забезпечити всім особам, які належать до етнічних і релігійних громад півострова, включно з етнічними українцями і кримськими татарами, можливість повною мірою користуватися своїми правами.

Також країні-агресорі пропонують залучатися до участі у діяльності Міжнародної Кримської платформи, яка спрямована на припинення тимчасової окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Довідка: "Кримська платформа" - дипломатична ініціатива України, що передбачає механізм для захисту прав людини в Криму та сприяння деокупації півострова.

45 країн та міжнародних організацій були представлені на саміті, зокрема присутніми були 10 президентів та 4 очільники уряду. На "Кримській плафтормі" були і представники усіх членів НАТО та ЄС.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Крим
Володимир Зеленський
окупація
війна з Росією
Кримська платформа
Читайте також:
22 серпня, 2021 неділя
"Талібан" житиме з макових полів Афганістану, - Мохаммад Фараджаллах
22 серпня, 2021 неділя
США можуть розмістити в Україні військову базу, - Курт Волкер
22 серпня, 2021 неділя
В МЗС не виключають, що Лукашенко може напасти на Україну
Київ
+25
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.58
    Купівля 26.58
    Продаж 26.84
  • EUR
    Купівля 30.94
    Продаж 31.42
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
23 серпня
17:02
Рада схвалила постанову про міжнародну підтримку Кримської платформи
17:02
"Червона лінія" та "продовження окупації": "Талібан вимагає у США покинути країну до вересня
16:44
Костянтин Єлісєєв
Заява Зеленського ніби на Кримській платформі Росію вперше визнано окупантом - неправда, - Єлісєєв
16:34
Олександр Ярмак
Ярмак випустив патріотичний кліп присвячений Ступці, Чорноволу та іншим видатним українцям, в ньому знялися Жадан та Тарабарова
16:22
Ексклюзив
Якими були економічні реформи за часів Леоніда Кучми
16:21
Вищий антикорупційний суд
ВАКС призначив члену Комісії з азартних ігор арешт із правом застави у 5 млн грн
16:16
Роналду
Роналду запропонував контракт клуб з АПЛ
15:50
Альтмаєр
Міністр енергетики ФРН Альтмаєр: "Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі"
15:44
Віктор Ляшко
У серпні - вересні Україна очікує 6,5 млн доз COVID-вакцин, - Ляшко
15:35
Окупантам вдалося вижити з Криму близько 30 тис. кримських татар, - Джемілєв
15:24
Зеленський
"Останній підпис на останньому саміті у Ялті": Зеленський пообіцяв Росії місце для підпису на декларації "Кримської платформи"
15:19
Олександр Петраков
Нового тренера збірної України Петракова "спіймали" у київському метро. Фото
15:11
В Україні набув чинності закон, який прирівнює е-паспорти до звичайних
15:10
На Луганщині на окуповані території на кульках запустили великий український прапор
15:03
державний прапор
У Кривому Розі підняли найбільший державний прапор у місті на найвищий флагшток
14:57
Львівський лікар підняв український прапор на о. Джарилгач
14:53
Юрій Вітренко
Україна для "зеленого" переходу потребує інвестицій у $100 млрд, - Вітренко
14:50
Український прапор запустили в небо навпроти московського Кремля. ВІДЕО
14:45
Moderna
Moderna у вересні почне випробування вакцини від ВІЛ
14:44
Анатолій Трубін
"Шахтар" втратив основного воротаря перед вирішальним матчем ЛЧ
14:21
Ми хочемо поставити Росію на її місце, - представниця США на саміті "Кримської платформи"
14:19
Олена Зеленська
Зеленська на саміті перших леді запропонувала запровадити у школах уроки цифрової гігієни
14:00
З Кабула відлетів третій евакуаційний літак з понад сотнею українців на борту
13:49
повінь
Рятувальники попередили про шторм та підйом рівнів води у річках: в яких областях очікувати
13:46
Ми маємо зупинити насильницьку інтеграцію півострова Крим в Російську Федерацію, - Мішель
13:42
Дмитро Пєсков
"Ставимось як до антиросійської події", - Кремль про саміт "Кримської платформи"
13:34
Порошенко Варфоломій
Порошенко провів зустріч із Вселенським Патріархом Варфоломієм: говорив про історичну роль візиту в Україну та розвиток ПЦУ
13:29
На День Незалежності над центром Києва пролетять літаки НАТО
13:28
Кримська платформа
Прем‘єр-міністр Хорватії виступив українською на саміті "Кримської платформи"
13:27
Віталій Кличко
Ренесанс Кличка. Як Зеленський втілює мрію мера Києва про президентство
13:22
Анджей Дуда
Саміт “Кримської платформи” повинен напрацювати конкретні шляхи деокупації Криму, - Дуда
13:20
PayPal
PayPal запускає операції з криптовалютою у Британії
13:20
З 2014 року ЄС надав Україні понад €60 млрд на реформи та інтеграцію, - єврокомісар
13:15
Колони Ради "одягнули" в кольори державного прапору
12:58
Керсті Кальюлайд
Президентка Естонії на саміті "Кримської платформи" згадала, як бачила 3-річну дитину, яка бігла мінним полем у Чонгарі
12:50
Юрій Вітренко
Вітренко: ми наполягаємо на бронюванні європейськими компаніями транзиту через Україну на довгу перспективу
12:47
аеропорт Кабул
США обіцяють пропускати в аеропорт Кабулу лише громадян країн НАТО, - CNN
12:38
військовий марш
З нагоди Дня Державного прапора військові Львівського гарнізону пройшли урочистим маршем. Фото
12:22
Денис Шмигаль
Загальні потенційні збитки України від окупації Криму оцінюються у $100 млрд, - Шмигаль
12:20
фунікулер
Київський фунікулер знову запрацював 23 серпня
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV