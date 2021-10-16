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Ковідні регіони-лідери: Одещина, Харківщина, Львівщина

16 жовтня, 2021 субота
10:10
Коронавірус ковід

Протягом минулої доби, 15 жовтня 2021 року, найвищу кількість нових, лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Одесі та Одеській області, Харкові та Харківській області, Львові і Львівській області

Про це можна дізнатися з відкритої статистики Ради національної безпеки і оборони України, передає Еспресо.TV.

Найбільше нових заражень мають:

Одеса - 1 321,

Харків - 1 293,

Львів - 927,

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Запоріжжя - 917,

Херсон - 831.

До сумарних показників включено й прилеглі регіони.

Найменше заражень COVID-19 було на Кропивниччині (69)  та Закарпатті (96).


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