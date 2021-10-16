Ковідні регіони-лідери: Одещина, Харківщина, Львівщина
Протягом минулої доби, 15 жовтня 2021 року, найвищу кількість нових, лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Одесі та Одеській області, Харкові та Харківській області, Львові і Львівській області
Про це можна дізнатися з відкритої статистики Ради національної безпеки і оборони України, передає Еспресо.TV.
Найбільше нових заражень мають:
Одеса - 1 321,
Харків - 1 293,
Львів - 927,
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Запоріжжя - 917,
Херсон - 831.
До сумарних показників включено й прилеглі регіони.
Найменше заражень COVID-19 було на Кропивниччині (69) та Закарпатті (96).
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