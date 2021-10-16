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Головна Коронавірус Пандемія COVID в Україн: за добу - 13 тис. заражених, 277 смертей

Пандемія COVID в Україн: за добу - 13 тис. заражених, 277 смертей

16 жовтня, 2021 субота
08:20
Коронавірус

​За добу 15 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 12 983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 105, медпрацівників - 204)

Таку статистику ранком суботи, 16 жовтня 2021 року, наводить Міністерство охорони здоров'я України, розповідає Еспресо.TV.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 2 859 осіб,
летальних випадків - 277,
одужало - 5 874 особи.

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Проти COVID-19 вакциновано 148 438 людей.

Одну дозу отримали 79 580 людини, повністю імунізовано - 68 858 людей.


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МОЗ
статистика
Міністерство охорони здоров'я
пандемія
Мінохорониздоров'я
COVID-19
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