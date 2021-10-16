Пандемія COVID в Україн: за добу - 13 тис. заражених, 277 смертей

Таку статистику ранком суботи, 16 жовтня 2021 року, наводить Міністерство охорони здоров'я України, розповідає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 2 859 осіб,

летальних випадків - 277,

одужало - 5 874 особи.



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Проти COVID-19 вакциновано 148 438 людей.



Одну дозу отримали 79 580 людини, повністю імунізовано - 68 858 людей.





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