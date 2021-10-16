Пандемія COVID в Україн: за добу - 13 тис. заражених, 277 смертей
За добу 15 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 12 983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 1 105, медпрацівників - 204)
Таку статистику ранком суботи, 16 жовтня 2021 року, наводить Міністерство охорони здоров'я України, розповідає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 2 859 осіб,
летальних випадків - 277,
одужало - 5 874 особи.
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Проти COVID-19 вакциновано 148 438 людей.
Одну дозу отримали 79 580 людини, повністю імунізовано - 68 858 людей.
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