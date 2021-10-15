Чотири регіони 18 жовтня перейдуть до "червоної" зони карантину
Запорізька, Одеська, Донецька та Дніпропетровська області 18 жовтня перейдуть до "червоної" зони карантину
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.
Державна комісія з питання ТЕБ та НС провела засідання і прийняла рішення.
"Запровадити 18 жовтня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Запорізької, Одеської, Донецької та Дніпровської областей. Також застосувати на території областей відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи", - йдеться у повідомленні.
У "червоній" зоні забороняється робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, театрів, ринків, фітнес-центрів. Забороняється проведення масових заходів. Обмеження не діє, якщо всі відвідувачі і персонал вакциновані.
На дистанційне навчання переходять навчальні заклади, де не вакциновано 100% персоналу, окрім дитсадків та 1-4 класів.
Крім того, мешканці "червоної" зони не можуть їздити автобусами, потягами та літати літаками в інші регіони без документів про повний курс вакцинації, негативного тесту на коронавірус або довідки про одужання від COVID-19.
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3 15 жовтня Херсонська область перейшла у "червону" зону карантину
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