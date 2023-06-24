Про це він написав у Telegram.

"Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають - принижується, щоб дали "Шахеди". Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв", - висловився Зеленський.

Президент України наголосив, що слабкість і дурість свого правління РФ протягом тривалого часу маскувала пропагандою.

"А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна", - додав Верховний Головнокомандувач ЗСУ.

Він також наголосив на тому, що "повномасштабна слабкість Росії очевидна". На думку Зеленського, чим довше Росія триматиме свої війська та найманців в Україні, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.

Президент підсумував, що Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу. Він закликав українців зберігати міцність, єдність та силу.



"Усі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити", - сказав Зеленський.