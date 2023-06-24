"Кожен, хто обирає шлях зла, - руйнує сам себе": Зеленський прокоментував збройний заколот у Росії
Президент України Володимир Зеленський відреагував на громадянську війну в Росії й закликав українців зберігати міцність, силу та єдність
Про це він написав у Telegram.
"Кожен, хто обирає шлях зла, – руйнує сам себе. Посилає колони військових знищувати життя іншої країни – та не може втримати їх від втечі та зради, коли життя чинить опір. Тероризує ракетами, а коли їх збивають - принижується, щоб дали "Шахеди". Зневажає людей та кидає на війну сотні тисяч – щоб врешті забарикадуватись у Московській області від тих, кого сам озброїв", - висловився Зеленський.
Президент України наголосив, що слабкість і дурість свого правління РФ протягом тривалого часу маскувала пропагандою.
"А тепер хаосу вже стільки, що жодною брехнею його не сховаєш. І все це – одна людина, яка знов і знов лякає 1917 роком, хоча взагалі ні до чого іншого привести не здатна", - додав Верховний Головнокомандувач ЗСУ.
Він також наголосив на тому, що "повномасштабна слабкість Росії очевидна". На думку Зеленського, чим довше Росія триматиме свої війська та найманців в Україні, тим більше хаосу, болю і проблем для себе ж потім отримає.
Президент підсумував, що Україна здатна захистити Європу від розповзання російського зла і хаосу. Він закликав українців зберігати міцність, єдність та силу.
"Усі наші командувачі, всі наші воїни знають, що робити", - сказав Зеленський.
- У п'ятницю, 23 червня, російські війська нібито завдали ракетного удару по базі ПВК Вагнера. Ватажок вагнерівців Євген Пригожин заявив, що 25 тис. найманців йдуть розбиратися з Сергієм Шойгу. Детальніше про перебіг подій читайте за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.61
Купівля 36.61Продаж 37.38
-
EUR
Купівля 40.18Продаж 41.13
- Актуальне
- Важливе