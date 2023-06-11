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Кожного українця ми маємо витягнути з російської неволі, - Зеленський

11 червня, 2023 неділя
21:58
Війна з Росією Володимир Зеленський

Володимир Зеленський у неділю, 11 червня, заявив, що українська сторона має визволити кожного українця та українку з російського полону. Також він подякував ЗСУ за цей день - кожній бойовій бригаді та підрозділу

Про це 11 червня сказав президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Володимир Зеленський зазначив, що з російського полону вдалося повернути ще 95 українців, із них 31 - захисник Маріуполя.

"Більшість - рядові та сержанти, двоє офіцерів. Збройні Сили, Нацгвардія, прикордонники. Дякую нашій команді: Буданову, Єрмаку, Малюку, Лубінцю, яка займається обмінами, дякую за цей результат. Молодці, хлопці! Кожного українця, кожну українку ми маємо витягнути з російської неволі", - заявив президент.

З Херсонщини евакуювали понад 4 тисячі людей

Крім цього, лідер держави повідомив, що з Херсонщини вдалося евакуювати понад 4 тисячі людей. Він зазначив, що десятки міст і сіл залишаються затопленими, а найгірша ситуація - на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

"Знову й знову дякуємо нашим людям: військовим, поліцейським, рятувальникам. Дякую окремо волонтерам, лікарям, місцевій владі - усім, хто допомагає зараз рятувати людей після катастрофи на Каховській ГЕС, а особливо дякую тим, хто допомагає діставати людей, зокрема, з окупованих територій" - сказав Зеленський.

Російський обстріл під час евакуації мирного населення Херсонщини 

Зеленський додав, що сьогодні внаслідок одного з таких обстрілів були вбиті троє людей, а ще десять - зазнали поранень, із них двоє поліцейських.

"Це була евакуація з Кардашинки, села на лівобережжі Херсонщини… Окупанти створили цю катастрофу, підірвавши дамбу, кинули людей напризволяще в затоплених містах і селах і ще й обстрілюють після цього човни, на яких людей намагаються забрати… Навіть звірі моральніші, ніж ви, російська держава", - додав президент.

Представники Міжнародного кримінального суду на Херсонщині

У повідомлені Зеленського йшлося про те, що цими днями Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду. У перший день після катастрофи Генеральний прокурор відправив в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду відповідне звернення щодо розслідування цієї катастрофи, робота вже почалася.

"Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації", - повідомив лідер.

Санкції проти Росії

"Сьогодні наша держава зробила й черговий санкційний крок. Проти тих, хто служить злу, яким стала російська держава. Проти тих, хто допоміг знищити свободу на території Росії й виконує одну з ключових ролей у репресіях на тимчасово окупованій нашій території та на території самої ж Росії", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що до санкційних списків було додано 178 осіб.

"І ми зробимо все, щоб кожен і кожна із цього списку помічників російської диктатури відповідали реально за все, що вони наробили проти людей і свободи. За кожну зламану долю й за кожне злочинне рішення, яке допомогло Росії перетворитися на державу-терориста", - додав президент.

  • 11 червня Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонної служби.
Україна
Маріуполь
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
полонені
санкції проти Росії
окуповані території
волонтери і війна
Каховська ГЕС
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