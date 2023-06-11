Додому з полону повернули 95 українських воїнів, зокрема захисників Азовсталі
У неділю, 11 червня, Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонної служби
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив про повернення 95 українських воїнів. Серед звільнених з полону 51 представник ЗСУ: 15 тероборонців, 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків.
27 бійців захищали Донецький напрямок, з них п'ятеро з-під міста Бахмут. Є захисники Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського напрямків.
Водночас зневолі повернули військового музиканта 36 бригади морської піхоти та сімох військовослужбовців, які брали участь у вертолітній місії ГУР до тимчасово окупованого Маріуполя.
Зокрема серед звільнених українців троє мали статус "пошук особи".
"Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням хвороб. Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців", - наголошують в штабі.
Повідомляється, що вдалося повернути оборонців, які перебували в полоні у ПВК Вагнера та підрозділу Ахмат.
Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак писав, що до своїх родин їдуть 95 воїнів ЗСУ, НГУ та ДПСУ.
Загалом йдеться про українських полонених з Чорнобильської атомної електростанції, острова Зміїний, з-під Бахмута й Маріуполя Донецької області.
Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.
"Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на Азовсталь. Багато наших перебували в полоні пораненими", - пише Єрмак.
Державна прикордонна служба повідомила про повернення 11 своїх бійців.
Фото: Державна прикордонна служба
Омбудсман Лубінець Дмитро написав: "Вони тримають у руках синьо-жовтий стяг, обіймають знайомих, телефонують близьким... На ці фото радісно дивитися, але й водночас невимовно боляче. Робимо все можливе, аби кожен захисник і захисниця повернулися з полону".
Також росЗМІ пишуть, що у РФ повернули 94 військових.
- 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими, додому повернулися 100 українців.
- 26 квітня Україна повернула з російського полону 36 рядових та сержантів, шістьох офіцерів та двох цивільних громадян.
- Із російського полону вдається повертати тих військовослужбовців, інформації стосовно яких було дуже мало або не було зовсім.
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