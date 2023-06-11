Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Додому з полону повернули 95 українських воїнів, зокрема захисників Азовсталі
Оновлено

Додому з полону повернули 95 українських воїнів, зокрема захисників Азовсталі

11 червня, 2023 неділя
19:05
Війна з Росією

У неділю, 11 червня, Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонної служби

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив про повернення 95 українських воїнів. Серед звільнених з полону 51 представник ЗСУ: 15 тероборонців, 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків.

27 бійців захищали Донецький напрямок, з них п'ятеро з-під міста Бахмут. Є захисники Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського напрямків.

Водночас зневолі повернули військового музиканта 36 бригади морської піхоти та сімох військовослужбовців, які брали участь у вертолітній місії ГУР до тимчасово окупованого Маріуполя.

Зокрема серед звільнених українців троє мали статус "пошук особи".

"Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням хвороб. Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців", - наголошують в штабі.

Повідомляється, що вдалося повернути оборонців, які перебували в полоні у ПВК Вагнера та підрозділу Ахмат.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак писав, що до своїх родин їдуть 95 воїнів ЗСУ, НГУ та ДПСУ.

Загалом йдеться про українських полонених з Чорнобильської атомної електростанції, острова Зміїний, з-під Бахмута й Маріуполя Донецької області.

Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. 

"Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на Азовсталь. Багато наших перебували в полоні пораненими", - пише Єрмак.

Державна прикордонна служба повідомила про повернення 11 своїх бійців.

Фото: Державна прикордонна служба

Омбудсман Лубінець Дмитро написав: "Вони тримають у руках синьо-жовтий стяг, обіймають знайомих, телефонують близьким... На ці фото радісно дивитися, але й водночас невимовно боляче. Робимо все можливе, аби кожен захисник і захисниця повернулися з полону". 

Також росЗМІ пишуть, що у РФ повернули 94 військових.

  • 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими, додому повернулися 100 українців. 
  • 26 квітня Україна повернула з російського полону 36 рядових та сержантів, шістьох офіцерів та двох цивільних громадян.
  • Із російського полону вдається повертати тих військовослужбовців, інформації стосовно яких було дуже мало або не було зовсім. 
Україна
ЗСУ
ЧАЕС
полонені
Держприкордонслужба
Нацгвардiя
обмін полоненими
Андрій Єрмак
Азовсталь
Читайте також:
Дмитро Снєгирьов
Автор Дмитро Снєгирьов
11 червня, 2023 неділя
Підрив Каховської греблі: окупанти готували теракт завчасно – від кількох тижнів до місяця
Александр Лукашенко
10 червня, 2023 субота
Навіть вже і Лукашенко знає, куди будуть летіти американські "томагавки" у разі відповіді НАТО на застосування РФ ядерної зброї, - польський політик Чех
10 червня, 2023 субота
РФ висловила протест Японії через рішення передати Україні техніку
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.81
    Купівля 36.81
    Продаж 37.36
  • EUR
    Купівля 39.73
    Продаж 40.52
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
11 червня
19:21
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Кабмін створить реєстр громадян, постраждалих внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС
19:09
Ексклюзив
легіон "Свобода Росії"
Режим Путіна як ракова пухлина. У Легіоні "Свобода Росії" заявили, що планують відвоювати всю РФ
18:51
Нікола Стерджен
Колишню першу міністерку Шотландії затримали у справі щодо партійних фінансів
18:20
Латвія
Латвія відмовилася розглядати надання притулку режисеру з РФ Щипіцину
18:05
OPINION
Орест Сохар
Роспропаганда виявилася ефективною зброєю проти... Кремля
17:43
деокупаціїя Крим
У тимчасово окупованому Криму стався вибух на залізничних шляхах, - росЗМІ
17:43
Інтерв’ю
путін пригожин
В Росії з’явилась нова партія "керованої капітуляції", яка готує відхід Путіна, - Піонтковський
17:36
Ексклюзив
ДніпроГЕС
Величезні ГЕС потрібні для теплової електроенергії та металургії. Це застаріла економіка, - еколог Гаврилюк
17:29
У Вільнюсі вивісять 33 тисячі українських прапорів під час саміту НАТО
17:19
Окупанти
Стріляли у спини: росіяни поранили 6 цивільних, які пливли човном з затопленої частини Херсонщини
16:45
Поблизу Мелітополя партизани підірвали залізничний міст, - офіцер ЗСУ Штефан
16:40
Ексклюзив
Каховська ГЕС, затоплена Херсонщина
Нам відомо, що є точки на лівобережжі Херсонщини, де немає бойових російських підрозділів, - волонтер Гілін
16:37
Олешкі
В Олешківській громаді підтверджено 8 загиблих, окупанти повністю закрили місто, - очільник Херсонської ОВА
16:17
Бруклінський музей представив виставку, присвячену Пабло Пікассо
Бруклінський музей представив експозицію, присвячену Пабло Пікассо і його мізогінії
16:06
OPINION
Ольга Лень
Зволікання з розгромом РФ робить можливою ядерну війну
16:02
Ексклюзив
Корабельний район Херсону: наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС
На лівому березі нема нікого, крім цивільного населення, якому ніхто не допомагає, - волонтер Олександр Касторнов
15:55
Бахмут
У Бахмуті за кожні захоплені 48 см РФ втрачала одного солдата, - Міноборони Британії
15:49
Пентагон
Прототип гіперзвукового літака, що фінансується Пентагоном, зможе піднятися в повітря влітку 2024 року
15:48
Сергій Цеков
Перемовини розпочнуться, якщо Україна буде готова віддати Одещину, Миколаївщину й Харківщину, - колаборант з Криму Цеков
15:29
Спротив попереджає про можливі теракти від спецслужб РФ на День Росії
15:27
Ексклюзив
F-16 Нідерланди
Говорити про успіх наступу ЗСУ без переваги в повітрі поки зарано, - майор запасу НГУ Гетьман
15:23
Ексклюзив
Російські військові
На Запорізькому напрямку росіяни перебувають в активній обороні, - капітан Шершень
15:15
Оновлено
68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша
ЗСУ звільнили Благодатне, що на Донеччині
14:55
мародер
Окупанти грабують затоплені села на лівобережжі Херсонщини
14:48
"Квіти Содому" Олеся Ульяненка
У Польщі видали "Квіти Содому" Олеся Ульяненка
14:45
на фото: Костін
Представники МКС разом з українськими прокурорами відвідали затоплену Антонівку та Херсон
14:37
Каховська ГЕС, підтоплення
Підрив Каховської ГЕС: безвісти зниклими вважаються 35 жителів, із них 7 дітей
14:22
літній дощ
В Україні у понеділок триматиметься волога погода і подекуди дощитиме, - синоптик Наталка Діденко
14:18
Кліматичні активісти з "Останнього покоління"
У Німеччині кліматичні активісти з "Останнього покоління" вже скоїли 580 злочинів, - ЗМІ
14:14
Оновлено
Євген Пригожин
Шойгу наказав усім "добровольчими формуванням" підписати контракти з міноборони РФ. Пригожин не погоджується
14:01
OPINION
Юрій Богданов
Чому мовчать про контрнаступ?
13:45
Президент Чехії зустрівся з українкою
"Засуджую знущання": президент Чехії зустрівся з українкою, яку ображали в чеській школі
13:36
Порошенко у річницю безвізу: Україна переможе і стане членом ЄС та НАТО
13:02
санкції проти Росії
Зеленський впровадив санкції проти суддів: російських та українських, що порушили присягу
12:20
Ганна Маляр
Росіяни переміщують свої найбільш боєздатні частини з Херсонського напрямку, що вказує на мету підриву Каховської ГЕС, - Міноборони
12:02
OPINION
Петро Олещук
Хто виграв від перемоги Ердогана? У першу чергу, сам Ердоган
11:36
підрив Каховської ГЕС
Підрив Каховської ГЕС: у Чорному морі різко знизилась солоність води
11:18
Ексклюзив
затоплення
Під дахами є люди і просять води та хліба: волонтер про затоплене лівобережжя Херсонщини
10:58
Корабельний район Херсону: наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС
За ніч рівень води на Херсонщині та у Миколаєві знизився. Що відомо
10:38
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Польща спростувала причетність до підриву "Північних потоків"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV