Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими заявив про повернення 95 українських воїнів. Серед звільнених з полону 51 представник ЗСУ: 15 тероборонців, 29 нацгвардійців, 11 прикордонників, четверо військових моряків.

27 бійців захищали Донецький напрямок, з них п'ятеро з-під міста Бахмут. Є захисники Харківського, Запорізького, Херсонського, Луганського та Сумського напрямків.

Водночас зневолі повернули військового музиканта 36 бригади морської піхоти та сімох військовослужбовців, які брали участь у вертолітній місії ГУР до тимчасово окупованого Маріуполя.

Зокрема серед звільнених українців троє мали статус "пошук особи".

"Серед повернутих також четверо з важкими пораненнями. Один звільнений має суттєву втрату ваги (30 кілограмів), є військові з ускладненням хвороб. Усі вони отримають необхідну реабілітацію та зустрінуться з рідними, яких не бачили багато місяців", - наголошують в штабі.

Повідомляється, що вдалося повернути оборонців, які перебували в полоні у ПВК Вагнера та підрозділу Ахмат.

Раніше керівник Офісу президента Андрій Єрмак писав, що до своїх родин їдуть 95 воїнів ЗСУ, НГУ та ДПСУ.

Загалом йдеться про українських полонених з Чорнобильської атомної електростанції, острова Зміїний, з-під Бахмута й Маріуполя Донецької області.

Серед них 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів.

"Також вдалося повернути учасників спецоперації, які летіли на гелікоптері в оточений Маріуполь, на Азовсталь. Багато наших перебували в полоні пораненими", - пише Єрмак.

Державна прикордонна служба повідомила про повернення 11 своїх бійців.

Фото: Державна прикордонна служба

Омбудсман Лубінець Дмитро написав: "Вони тримають у руках синьо-жовтий стяг, обіймають знайомих, телефонують близьким... На ці фото радісно дивитися, але й водночас невимовно боляче. Робимо все можливе, аби кожен захисник і захисниця повернулися з полону".

Також росЗМІ пишуть, що у РФ повернули 94 військових.