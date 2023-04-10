Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Серед тих, хто повернувся додому з полону, є оборонці Маріуполя, Азовсталі, Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання.

"Це був непростий обмін, і я вдячний всій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за те, що кожен робить те, що часто багатьом може здаватися неможливим. Робить свою роботу, дуже важливу сьогодні. Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених з полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома", – написав Єрмак.

Як уточнили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, в підсумку чергового обміну додому повертаються 80 захисників і 20 захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу. Наймолодшому з визволених оборонців - 19 років.

"Цього разу вдалося визволити 24 нацгвардійців, 22 прикордонників, 22 представників Військово-морських сил, 21 військовослужбовця Збройних Сил України та 11 тероборонців", - зазначено в повідомленні.

Визволені з полону брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС.

Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань.