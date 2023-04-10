Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Україна повернула додому 100 полонених – військових, моряків, прикордонників і нацгвардійців

Україна повернула додому 100 полонених – військових, моряків, прикордонників і нацгвардійців

10 квітня, 2023 понедiлок
16:40
війна з Росією

Відбувся черговий великий обмін полоненими. Додому повернулися 100 українців. Це військові, моряки, прикордонники, нацгвардійці

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. 

Серед тих, хто повернувся додому з полону, є оборонці Маріуполя, Азовсталі, Гостомеля. Деякі люди отримали серйозні поранення, мають захворювання. 

"Це був непростий обмін, і я вдячний всій команді, Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими за те, що кожен робить те, що часто багатьом може здаватися неможливим. Робить свою роботу, дуже важливу сьогодні. Особливо радий повідомити чудову новину про обмін родичам звільнених з полону людей. Вони довго чекали своїх чоловіків, жінок, батьків вдома", – написав Єрмак.

Як уточнили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, в підсумку чергового обміну додому повертаються 80 захисників і 20 захисниць. Серед них дев’ятеро – офіцери, решта – представники рядового та сержантського складу. Наймолодшому з визволених оборонців - 19 років.

"Цього разу вдалося визволити 24 нацгвардійців, 22 прикордонників, 22 представників Військово-морських сил, 21 військовослужбовця Збройних Сил України та 11 тероборонців", - зазначено в повідомленні.  

Визволені з полону брали участь у боях на херсонському, харківському, донецькому, київському, запорізькому та сумському напрямках. Серед наших героїв – оборонці Маріуполя, Бахмута та Гостомеля, а також захисники Чонгара, острова Зміїний, ЗАЕС та ЧАЕС. 

Майже половина зі звільнених полонених мають важкі поранення, хвороби або зазнали катувань.

  • 10 квітня повернулися додому 24 дитини з Херсонської області. Маленьких українців рашисти допитували 13 годин і змушували зніматися у пропагандистських роликах
Читайте також:
9 квітня, 2023 неділя
Армія РФ вночі нанесла ракетний удар по Запоріжжю: загинули люди
Олександр Вільчинський
Автор Олександр Вільчинський
8 квітня, 2023 субота
Двоє з покоління хунвейбінів
Автор Антін Борковський
9 квітня, 2023 неділя
Росіяни дуже панікують і бояться контрнаступу, а тому можуть піти на добровільний вихід з України, - Фейгін
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.24
    Купівля 37.24
    Продаж 38.06
  • EUR
    Купівля 40.23
    Продаж 41.11
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
10 квітня
16:45
Виконавці пісні "Доброго вечора, ми з України" стали амбасадорами штурмової бригади "Спартан"
16:44
на фото затримання шахрая
В Україні та ЄС викрили шахраїв, які видурювали гроші в охочих евакуюватись із Бахмута
16:43
Джо Байден
Байден ухвалив рішення балотуватися на другий термін, хоча ще не оголосив цього публічно, - NBC News
16:25
Оновлено
Олександр Лукашенко
Лукашенко на зустрічі з Шойгу вимагав гарантій безпеки для Білорусі
16:24
окупанти орки
Окупанти на Луганщині проводять перепис житлового фонду в пошуках порожніх квартир
16:14
переселенці
В Україні зареєстровано 4,8 млн переселенців, неофіційно їх майже 7 млн, – Верещук
16:04
OPINION
Юрій Бутусов
Як російські агенти забрали будівлю Національного університету оборони України...
16:02
Порошенко в Раді: повернення військовим доплат у 30 тисяч – це обов’язок держави
16:00
Оновлено
Верховна Рада
Рада повернула доплати у 30 тис. грн військовим. Подробиці
15:59
НАТО
Рада закликала держави - члени НАТО та ПА НАТО прискорити вступ України до Альянсу
15:59
Ексклюзив
Угорщина - ЄС
Україна та Угорщина мають переглянути всі домовленості щодо чутливих питань, - експерт-міжнародник Тужанський
15:45
Олексій Данілов
"Не чекаємо чарівних дат, діємо спокійно": Данілов про український контрнаступ
15:37
зенітно ракетний комплекс Patriot
Україна повідомить про надходження Patriot тоді, коли це буде потрібно, - Ігнат
15:35
Оновлено
Парламент висловив недовіру Валерію Пацкану, його звільнено з посади голови Рахункової палати
15:20
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Активне використання безпілотників з боку РФ може свідчити про підготовку до нової атаки, - Гуменюк
15:12
Ексклюзив
Пентагон
Витік секретних документів Пентагону є реальним, - полковник СБУ Костенко
14:46
на фото: Далай-лама
Далай-лама вибачився після появи відео, на якому він просив хлопчика "посмоктати" його язика
14:22
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Нейтральний Китай більш привабливий для всіх полюсів конфлікту, - дипломат Єльченко
14:12
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Лукашенко є слугою двох панів, - виконавчий директор UIF Денисенко
14:10
книги
Українські бібліотеки закликають долучитися до проєкту "Польська полиця": деталі
14:07
OPINION
Володимир В'ятрович
Чому парламент зволікає з "церковними законами"
14:01
російський гвинтокрил Мі-24
Українські воїни знищили російський гвинтокрил Мі-24 на Авдіївському напрямку
13:57
Великдень
Синоптик Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на Великдень східного обряду
13:50
ПВК Вагнера
ПВК "Вагнера" розсилають мешканцям Кубані листи із закликами вступити до лав найманців
13:47
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Країни стратегічного Півдня хочуть побачити, що Китаю вдасться зупинити війну в Україні, - експерт-міжнародник Осипенко
13:45
На Запоріжжі російські війська обстріляли хлібозавод і ферму
13:18
У бібліотеки Німеччини прибула українська дитяча література
13:11
Оновлено
Росія обстріляла кладовище у Краматорську, зруйновано 20 могил, згорів будинок
13:07
електроенергія
Україна відновлює експорт електроенергії в Європу, для початку – до Молдови та Польщі
13:03
У Києві завершили реставрацію історичної будівлі Річкового вокзалу
12:51
США, Південна Корея
Південна Корея планує обговорити зі США виток секретних документів Пентагону
12:45
В Україну повернули 24 дитини з Херсонщини, яких росіяни допитували 13 годин і змушували зніматися у пропаганді
12:38
Курська область РФ
Курськ відмовився влаштовувати військовий парад на 9 травня
12:23
Непокаране зло повертається
Допомогла РФ депортувати понад 1 тис. українських дітей: СБУ повідомила про підозру колаборантці
12:21
Ексклюзив
Саакашвілі
Путінський режим не відпустить Саакашвілі, - грузинська опозиціонерка
12:06
OPINION
Сергій Марченко
Чому на посади в СБУ призначали агентів Росії
12:00
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Генерал Маломуж назвав три завдання росіян у формуванні витоку інформації
11:47
НАЗК
НАЗК: допомогу через війну від інших країн та міжнародних організацій не потрібно декларувати
11:11
російський мінометний обстріл
Уночі росіяни здійснили мінометний обстріл прикордоння Сумщини
10:53
Південноукраїнська АЕС
Збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС: на Миколаївщині затримали російського інформатора
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV