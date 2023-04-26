Україна повернула з російського полону ще 44 громадян
У середу, 26 квітня, Україна повернула з російського полону 36 рядових та сержантів, шістьох офіцерів та двох цивільних громадян
Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак у telegram.
"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося повернути додому 44 наші людини. Серед них - 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки. Люди захищали Маріуполь, Азовсталь, Херсонщину, билися з ворогом на Сході. Також ми звільнили двох цивільних", - написав Єрмак.
Він зазначив, що серед звільнених є поранені, яких ворог катував у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин яких раніше звільнили з полону.
Своєю чергою омбудсмен Дмитро Лубінець додав, що від початку повномасштабного вторгнення вже вдалося звільнити 2279 українців.
В Головному управлінні розвідки Міноборони зауважили, що до ЗСУ належать 19 звільнених, до ДПСУ – 11, ВМС – 7, НГУ – 2, ТрО – 3.
Зокрема з полону звільнено військового хірурга, який оперував поранених у військовому шпиталі в Маріуполі та організував масову медичну допомогу. Одному зі звільнених, командирові відділення, загрожував так званий "суд" з ув’язненням на тривалий термін.
У міноборони РФ стверджують, що в рамках обміну отримали 40 своїх військовополонених.
- 10 квітня відбувся черговий великий обмін полоненими, додому повернулися 100 українців.
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