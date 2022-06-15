Країни Балтії хочуть, щоб НАТО удесятеро збільшило присутність в регіоні, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що це пояснюється тим, що пропозиції надходять, коли альянс НАТО стикається з безліччю вимог, яких не було десятиліттями: від протидії Росії та Китаю в Арктиці до придушення ісламських заколотів у Сахелі та подолання нових кордонів у космосі.

Після вторгнення Росії Конгрес США схвалив рішення про виділення додаткових коштів, а Пентагон відправив до Естонії винищувачі F-35, а також ударні гелікоптери. Водночас Британія подвоїла свою присутність на естонській військовій базі Тапа до 1 700 осіб.

При цьому для багатьох людей у ​​регіоні, який знаходиться на відстані удару від російського гарнізону в Санкт-Петербурзі, цього недостатньо.

Відомо, що 84,6% респондентів Латвії під час опитування Benu Aptiekas/Gemius у травні заявили, що вони дуже стурбовані вторгненням Росії.

Прибалтика, загальне населення якої становить трохи понад шість мільйонів, хоче, щоб Альянс збільшив свою присутність у десятки разів, а також організував повітряну та морську оборону.

Проте багато членів, зокрема Велика Британія та Сполучені Штати, не виступають за постійні нові бази в Балтії, повідомили Reuters троє дипломатів. Вони сказали, що це буде коштувати мільярди: у держав може не вистачити військ і зброї, а постійна присутність буде дуже провокаційною для Москви.

15 червня прем'єр Польщі Моравецький звинуватив НАТО у недостатній допомозі Україні. За словами Моравецького, економічна і військова підтримка України необхідна тут і зараз, а не через кілька тижнів, чи місяць.

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