Країни Балтії на тлі російської агресії в Україні підвищать видатки на оборону до 3% ВВП
Прем'єр-міністри трьох країн Балтії під час зустрічі в Ризі підтвердили намір найближчими роками наростити військові витрати до 3% ВВП
Про це після зустрічі повідомив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, інформує ВВС.
Країни НАТО ще у 2014 році дали обіцянку, що витрачатимуть на оборону не менше 2% ВВП, і, незважаючи на напад Росії на Україну, цю планку НАТО поки що не підвищувало.
Зобов'язання витрачати щонайменше 2% досі виконують далеко не всі країни НАТО, але сусіди Росії, країни Балтії, хочуть піти далі, що вони неодноразово заявляли протягом цього року.
Естонія, наприклад, вже запланувала наступні чотири роки витрачати на оборону по мільярду євро – це приблизно 2,9%-3,0% її ВВП.
Наступного березня в Естонії будуть чергові парламентські вибори, і всі провідні партії вже обіцяють у своїх програмах збільшити військові витрати до 3-6% ВВП.
Цього року Естонія, згідно з бюджетом, витратить на оборону 2,34% ВВП, Латвія – 2,10%, Литва – 2,36%.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.41
Купівля 39.41Продаж 40.12
-
EUR
Купівля 40.74Продаж 41.8
- Актуальне
- Важливе