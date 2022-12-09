Про це після зустрічі повідомив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, інформує ВВС.

Країни НАТО ще у 2014 році дали обіцянку, що витрачатимуть на оборону не менше 2% ВВП, і, незважаючи на напад Росії на Україну, цю планку НАТО поки що не підвищувало.

Зобов'язання витрачати щонайменше 2% досі виконують далеко не всі країни НАТО, але сусіди Росії, країни Балтії, хочуть піти далі, що вони неодноразово заявляли протягом цього року.

Естонія, наприклад, вже запланувала наступні чотири роки витрачати на оборону по мільярду євро – це приблизно 2,9%-3,0% її ВВП.

Наступного березня в Естонії будуть чергові парламентські вибори, і всі провідні партії вже обіцяють у своїх програмах збільшити військові витрати до 3-6% ВВП.

Цього року Естонія, згідно з бюджетом, витратить на оборону 2,34% ВВП, Латвія – 2,10%, Литва – 2,36%.

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