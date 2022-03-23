Країни Балтії та Польща закликали закрити європейські автошляхи для вантажів РФ та Білорусі
Міністри транспорту Литви, Латвії, Естонії та Польщі закликали ЄС заборонити перевезення вантажів автомобільним транспортом до Росії та Білорусі
Про це міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс повідомив у facebook.
За його словами, він разом з колегами з Латвії, Естонії та Польщі підписав спільне звернення із закликом закрити європейські автошляхи для російських та білоруських вантажів.
"Сьогодні я підписав спільне звернення трьох міністрів транспорту країн Балтії та Польщі до відомств ЄС та інших колег із закликом запровадити загальноєвропейську заборону на дорожні перевезення в та з Росії та Білорусі, крім того, заборонити суднам заходити до портів ЄС. Дії ЄС необхідні тут і зараз. Ми сподіваємося, що глави держав і урядів ЄС, які зустрілися в четвер у Брюсселі, не вагатимуться", - написав Скуодіс.
- Нагадаємо, 21 березня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав ЄС посилити санкції проти Росії за війну проти України.
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