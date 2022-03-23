Країни Балтії та Польща закликали закрити європейські автошляхи для вантажів РФ та Білорусі

Про це міністр транспорту Литви Марюс Скуодіс повідомив у facebook.

За його словами, він разом з колегами з Латвії, Естонії та Польщі підписав спільне звернення із закликом закрити європейські автошляхи для російських та білоруських вантажів.

"Сьогодні я підписав спільне звернення трьох міністрів транспорту країн Балтії та Польщі до відомств ЄС та інших колег із закликом запровадити загальноєвропейську заборону на дорожні перевезення в та з Росії та Білорусі, крім того, заборонити суднам заходити до портів ЄС. Дії ЄС необхідні тут і зараз. Ми сподіваємося, що глави держав і урядів ЄС, які зустрілися в четвер у Брюсселі, не вагатимуться", - написав Скуодіс.



Нагадаємо, 21 березня міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав ЄС посилити санкції проти Росії за війну проти України.

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