Країни ЄС прийняли майже 7 млн біженців з України, назад вже повернулись 3 млн осіб

Про це повідомила єврокомісарка з внутрішніх справ Ільва Йохансон на пресконференції у Празі, передає Укрінформ.

"За нашими даними, до Євросоюзу в'їхало 6,7 млн українців і приблизно 3 млн вже повернулися. Заявку на тимчасовий захист подали 3,7 млн українців", – сказала Йохансон.

Єврокомісарка додала, що цифри недосконало точні, оскільки часто українці подавали заявки спочатку в одній країні ЄС, потім – в іншій. Або не подавали заявки зовсім, або подали заявку, але вже виїхали.

"Тому, приблизно 3,2-3,7 млн українців перебувають зараз на території ЄС", – сказала Йохансен.

За її словами, найбільша кількість українців, якщо розраховувати кількість біженців на душу населення країни, що приймає, приїхала до Чехії. На другому місці – Польща, третьому – Естонія, четвертому – Литва, п'ятому – Болгарія, шостому – Латвія.

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