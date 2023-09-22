Країни G7 відвідають Індію, щоб перевірити реалізацію блокування імпорту алмазів, видобутих у Росії

Про це повідомляє Reuters.

"Наступного тижня відбудеться поїздка до Індії, низка країн збирається начебто перевірити певні елементи реалізації. Я думаю, що це буде дуже важливо для рішень людей", - анонімно повідомив чиновник США.

Інший американський чиновник заявив, що представники США та їх союзники з країн G7, а також Бельгії поїдуть до Мумбая та Сурату, де полірується близько 80% алмазів у світі.

Країни G7 розробляють план контролю за реалізацією блокування імпорту алмазів, видобутих у Росії, яка є найбільшим у світі виробником необроблених дорогоцінних каменів. Реалізація залежить від Індії, в алмазній промисловості якої працюють мільйони людей.

Бельгія, яка не входить до G7, але є членом ЄС, блокує будь-які санкції проти російських алмазів і очікує, що G7 оголосить про заборону найближчими тижнями, намагаючись посилити тиск на можливості Росії фінансувати війну в Україні.

ЄС запровадив 11 раундів торговельних обмежень щодо Росії як покарання після того, як РФ почала вторгнення в Україну. Російські алмази та підконтрольна РФ алмазна компанія Alrosa у Бельгії поки що залишаються забороненими, через побоювання країни, що втрачена торгівля буде перенаправлена ​​в інше місце, якщо не буде заборонена в ЄС.

Натомість Польща закликала ЄС ввести санкції проти російських алмазів, продажі яких принесли РФ понад 4,5 млрд доларів у 2022 році, з яких ЄС купив російських діамантів на суму близько 1,5 млрд доларів.