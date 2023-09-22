Країни G7 відвідають Індію, щоб перевірити реалізацію блокування імпорту алмазів, видобутих у Росії
Представники західних країн приїздять до Індії для обговорення потенційних наслідків обмежень на імпорт необроблених російських алмазів та контролю реалізації плану
Про це повідомляє Reuters.
"Наступного тижня відбудеться поїздка до Індії, низка країн збирається начебто перевірити певні елементи реалізації. Я думаю, що це буде дуже важливо для рішень людей", - анонімно повідомив чиновник США.
Інший американський чиновник заявив, що представники США та їх союзники з країн G7, а також Бельгії поїдуть до Мумбая та Сурату, де полірується близько 80% алмазів у світі.
Країни G7 розробляють план контролю за реалізацією блокування імпорту алмазів, видобутих у Росії, яка є найбільшим у світі виробником необроблених дорогоцінних каменів. Реалізація залежить від Індії, в алмазній промисловості якої працюють мільйони людей.
Бельгія, яка не входить до G7, але є членом ЄС, блокує будь-які санкції проти російських алмазів і очікує, що G7 оголосить про заборону найближчими тижнями, намагаючись посилити тиск на можливості Росії фінансувати війну в Україні.
ЄС запровадив 11 раундів торговельних обмежень щодо Росії як покарання після того, як РФ почала вторгнення в Україну. Російські алмази та підконтрольна РФ алмазна компанія Alrosa у Бельгії поки що залишаються забороненими, через побоювання країни, що втрачена торгівля буде перенаправлена в інше місце, якщо не буде заборонена в ЄС.
Натомість Польща закликала ЄС ввести санкції проти російських алмазів, продажі яких принесли РФ понад 4,5 млрд доларів у 2022 році, з яких ЄС купив російських діамантів на суму близько 1,5 млрд доларів.
- Велика Британія запровадила нові санкції пов’язані з енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами Росії, а також на алмази, мідь, алюміній та нікель російського походження.
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