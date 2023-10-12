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Країни G7 заморозили активи РФ на $280 млрд: їх блокуватимуть поки Москва не компенсує втрати України

12 жовтня, 2023 четвер
22:16
Економіка Володимир Зеленський та лідери G7 на саміті у Хіросімі

Країни G7 зобов’язались тримати замороженими активи Росії доти, доки вона не компенсує завдані Україні в результаті повномасштабного вторгнення збитки

Про це міністри фінансів і керівники центробанків країн "Групи семи" оголосили у спільній заяві, інформує "Європейська правда".

Очільники Мінфінів і центробанків підкреслили, що вивчатимуть "усі можливі шляхи надання допомоги Україні відповідно до наших правових систем та міжнародного права", зокрема й із використанням заморожених суверенних активів РФ.

Робоча група з питань російських еліт, довірених осіб та олігархів (REPO), утворена за ініціативи G7, нарахувала заморожених російських суверенних активів у приблизно 280 мільярдів доларів, й ця сума буде уточнюватись протягом наступних місяців, йдеться в заяві.

"Ми нагадуємо та підтверджуємо заяву наших лідерів про те, що, відповідно до наших правових систем, суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться знерухомленими доти, доки Росія не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні", – підкреслили представники G7.

Вони також пообіцяли запроваджувати й застосовувати санкції та інші економічні заходи для подальшого підриву "спроможності Росії вести незаконну, невиправдану і неспровоковану агресивну війну", а також запобігати їхньому обходженню.

Проблема із використанням суверенних активів Росії полягає в тому, що вони юридично належать державі й, на відміну від приватних активів, механізму їхньої конфіскації не існує. Як відомо, Сполучені Штати працюють з європейськими партнерами над створенням необхідної правової бази для використання конфіскованих активів РФ для відновлення України.

  • Також сьогодні, 12 жовтня, стало відомо, що Естонія розробила механізм використання російських заморожених активів на користь України.
санкції проти Росії
G7
Війна з Росією
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