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Головна Економіка Естонія розробила механізм використання російських заморожених активів на користь України

Естонія розробила механізм використання російських заморожених активів на користь України

12 жовтня, 2023 четвер
19:53
Економіка Естонія

Уряд Естонії схвалив і скерує до парламенту поправку до Закону про міжнародні санкції, яка передбачає внутрішньодержавні правила використання заморожених активів підсанкційних осіб, щоб відшкодувати збитки, яких російська війна завдала Україні

Про це повідомила пресслужба естонського уряду.

Відповідно до законопроєкту, правовий простір Естонії буде організовано ширше, щоб компетенція та повноваження установ у впровадженні та нагляді за санкціями були чіткішими та ефективнішими, йдеться у повідомленні уряду.

"Законопроєкт, який ми з урядом сьогодні скерували до парламенту, дозволяє використовувати заморожені активи санкціонованих в Естонії осіб для компенсації шкоди від війни в Україні. Ми маємо бути прикладом і стимулом для інших європейських країн у встановленні подібних правил. Росія має компенсувати Україні всю завдану війною шкоду ", – заявила прем’єрка Естонії Кая Каллас.

Каллас висловила побажання, щоб Євросоюз "якнайшвидше завершив роботу з використання російських заморожених активів і вироблення практичних рішень".

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна привітав ініціативу уряду.

"Частиною законопроєкту є ініціатива Естонії щодо використання заморожених активів Росії для компенсації збитків, завданих жорстокою війною Росії в Україні. Гроші на компенсацію збитків, заподіяних Росією Україні, не повинні надходити лише від платників податків інших країн", –зазначив міністр.

Глава МЗС пояснив, що згідно із законопроєктом, заморожені російські активи залишатимуться замороженими доти, доки не буде відшкодовано збитки від війни.

Для застосування цього механізму потрібна міжнародна угода з Україною або міжнародний компенсаційний механізм.

В Естонії на момент підготовки проєкту на підставі міжнародних санкцій було заморожено активи на суму близько 38 мільйонів євро.

  • У червні уряд Естонії першим у Європі схвалив засади використання заморожених у країні російських активів для підтримки України. Перед тим у Єврокомісії схвалили намір Естонії конфіскувати активи РФ та криміналізувати уникнення санкцій.
  • У вересні повідомлялось, що Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка легалізує передачу Україні конфіскованих російських активів.
Війна з Росією
ЄС
Естонія
санкції проти Росії
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