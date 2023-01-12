Про це сьогодні у Брюсселі під час брифінгу заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд, повідомляє Укрінформ.

"Оскільки російська агресія проти України триває, дуже важливо, щоб обмежувальні заходи ЄС були повністю імплементовані, та порушення цих обмежень не залишалися безкарним… Криміналізація дій з уникнення санкцій допоможе конфісковувати заморожені активи, які люди намагаються приховати або вилучити, щоб обійти обмежувальні заходи. Це є частиною наших зусиль, щоб зробити ці ресурси доступними для відновлення України. Ми, зазвичай, не коментуємо подібні оголошення (заяву Естонії – ред.), але наша позиція у цьому сенсі є дуже чіткою: це добре, якщо країни-члени здійснюють кроки у цьому ж напрямку", - наголосив речник Єврокомісії.

Він нагадав, що Єврокомісія ще 2 грудня минулого року представила пропозицію гармонізувати кримінальну відповідальність та систему стягнень на території ЄС за порушення вже застосованих обмежувальних заходів. Такі протиправні дії були віднесені до прийнятого минулої весни переліку дій, які ЄС відносить до кримінальних злочинів.

Нагадаємо, 5 січня стало відомо, що уряд Естонії працює над конфіскацією російських активів на користь України. Мало того, Естонія має намір першою серед країн Євросоюзу запровадити юридичну процедуру арешту російських активів – правова база для цього з’явиться вже до кінця січня.

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