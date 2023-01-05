"Юридично це можливо, а політично – необхідно": В Естонії працює над конфіскацією російських активів на користь України
Міністерства закордонних справ і юстиції Естонії повернулись до питання про використання заморожених російських активів для допомоги Україні і готують рішення впродовж місяця
Про це йдеться в матеріалі ERR.
Зазначається, що минулого четверга, 29 грудня, кабінет міністрів Естонії поставив перед відомствами завдання опрацювати правовий бік питання конфіскації російських активів, заморожених у країні.
За словами естонського міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, мета в тому, щоб створити основу для подальшого використання цих заморожених активів для відновлення України.
"Замороження означає, що майно, скажімо так, стоїть. Образно кажучи, перебуває в підвішеному стані. Мета має бути в тому, щоб цей великий ресурс спрямувати на відновлення, на підтримку України", – пояснив він.
Рейнсалу впевнений, що створення правових умов для цього рішення необхідне і воно стане важливим прецедентом.
"У перспективі це істотно послабить Росію, залякає агресора. Отже, політичне обґрунтування для нього є. Щодо пошуку юридичного обґрунтування, то зараз у Європі правило, що відчуження майна можливе, якщо є конкретне рішення суду. Зокрема, наприклад, у разі кримінального діловодства – конфіскація", – наголосив глава МЗС.
Він додав, що міжнародне право загалом передбачає механізм компенсації з боку сторони, яка заподіяла шкоду, і вважає, "що в цьому сенсі юридично це можливо, а політично вкрай необхідно зробити".
Очікується, що протягом місяця уряд Естонії отримає конкретний список пропозицій, і на їхній основі ухвалюватимуть подальші рішення.
- Нагадаємо, що Естонія в межах санкцій ЄС проти Росії за війну заморозила в країні активи росіян на десятки мільйонів євро, більшість пов’язані із двома олігархами.
- Також напередодні стало відомо, що Німеччина готова заарештувати російські активи на користь України, але за певних умов.
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