В Естонії у рамках санкцій ЄС заморозили російські активи на десятки мільйонів євро

Про це повідомляє видання ERR.

Зазначають, що понад 90% заморожених активів пов'язані з російськими олігархами Андрієм Мельниченком і В'ячеславом Кантором. Перший володіє компанією Eurochem, що в Сілламяе, а другий - власник компанії DBT, що в місті Мууга. З ними також пов'язана й низка інших компаній.

Керівниця міжнародних фінансових санкцій та запобігання фінансуванню тероризму Управління фінансової розвідки Естонії Лаура Аус зазначила, що наразі майже неможливо підрахувати точну вартість заморожених активів. Так, кошти, які були заморожені у фінансових установах та на банківських рахунках, становлять близько 11,7 млн євро, а кошти на заморожених авансових рахунках Податкової та митної служби - близько 8,4 млн.

Аус наголошує, що сума постійно змінюється. Це пов'язане з тим, що компанії можуть використовувати заморожені кошти для оплати безпечного зберігання заборонених активів, таких як хімікати.

Наразі для забезпечення виконання санкції провели загалом понад 35 тис. інспекцій. Під час них було виявлено понад 1300 правопорушень. Найпоширенішим з них є таке, коли людина виїжджає до Росії та не знає або вдає, що не знає, про заборону вивезення євробанкнот до РФ згідно з рішенням Єврокомісії.

Також зазначають, що триває обговорення питання щодо використання заморожених російських активів на благо України. Утім Естонія зазначає, що робитиме це лише синхронізовано з ЄС та міжнародною спільнотою.

10 листопада у Великій Британії заморозили активи російських олігархів на суму 20,5 млрд доларів.

20 листопада в Польщі та Фінляндії запропонували конфіскувати заморожені російські активи на користь України.