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Німеччина готова заарештувати російські активи на користь України, але за певних умов, - Bloomberg

3 січня, 2023 вiвторок
16:40
війна з Росією Олаф Шольц

Німеччина відкрита для використання мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні у відновленні, якщо будуть вирішені юридичні питання, а союзники теж підуть цим шляхом

Про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Уряд канцлера Олафа Шольца підтримує вимогу України щодо репарацій за війну, але ще не зайняв офіційної позиції щодо арешту активів російської держави через розбіжності у правлячій коаліції.

Якщо Берлін зможе розв'язувати власні проблеми, це може надати нового імпульсу дискусіям в Європейському Союзі і чинити тиск на США з метою арешту активів, таких як резерви центрального банку, які були заморожені у відповідь на російське вторгнення.

За даними видання, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягає на тому, що арешт хоча б частини заморожених активів повинен відбутися.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер, який очолює пробізнесових "Вільних демократів", більш обережний. Він стурбований тим, що конфіскація активів російського центрального банку може створити небезпечний прецедент і завести європейські країни та їхніх союзників у правове болото.

ЄС і країни G7 заморозили близько 300 мільярдів євро резервів російського центрального банку. ЄС також заблокував близько 19 мільярдів євро активів, що належать російським бізнесменам, які потрапили під санкції, хоча ці оцінки не є повними. Ці активи перебувають у підвішеному стані і наразі не можуть бути розподілені.

Замість повного арешту більш ймовірним шляхом з юридичної точки зору могло б бути накладання арешту на активи осіб, які, як було доведено, причетні до російських воєнних злочинів, сказав один зі співрозмовників. Однак такі справи можуть зайняти роки, щоб пройти через суди, що може звести таку ініціативу до простого символізму.

Деталі дискусій показують, що потенціал арешту активів виходить за рамки теоретичних дебатів і переходить до практичної реалізації, але залишаються серйозні перешкоди. Шольц хоче, щоб будь-який крок був скоординований із союзниками і юридично чіткий.

  • Нагадаємо, напередодні стало відомо, що канцлер ФРН Олаф Шольц періодично спілкується безпосередньо із російським диктатором Володимиром Путіним щодо повномасштабної військової агресії РФ проти України.

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Економіка
Німеччина
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