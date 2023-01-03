У Німеччині розповіли про комунікацію Шольца з Путіним

Про це повідомила заступниця офіційного представника уряду Німеччини Крістіане Хоффман, передає DW.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи надходять із Берліна на адресу Москви пропозиції про початок мирних переговорів з Україною, вона зазначила, що "було б невірним вважати, що контактів та розмов з Росією немає".

"Як ви знаєте, і федеральний канцлер, і інші політики в ЄС постійно встановлюють контакт безпосередньо з президентом Путіним. І на інших рівнях, зрозуміло, підтримуються контакти. Думати, що в цій області встановилася тиша, - неправильно", - сказала Хоффман.

Перед цим офіційний представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер звернув увагу, що Україна сама має визначати "за яких умов, коли і як вона вестиме можливі переговори", про що неодноразово говорили в Берліні.

Разом з тим Вагнер зазначив, що в МЗС ФРН не бачать, щоб від РФ надходили "переконливі пропозиції щодо переговорів".

"Це показали і досить жорстокі бомбардування в останні дні. Отже, ці дії Росії створюють дуже чітку картину", - заявив представник німецького міністерства.

В МЗС Австрії вважають "цікавою" запропоновану Україною формулу миру і закликають до переговорів.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb