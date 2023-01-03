У Німеччині розповіли про комунікацію Шольца з Путіним
Канцлер ФРН Олаф Шольц періодично спілкується безпосередньо із російським диктатором Володимиром Путіним щодо повномасштабної військової агресії РФ проти України.
Про це повідомила заступниця офіційного представника уряду Німеччини Крістіане Хоффман, передає DW.
Відповідаючи на запитання журналістів, чи надходять із Берліна на адресу Москви пропозиції про початок мирних переговорів з Україною, вона зазначила, що "було б невірним вважати, що контактів та розмов з Росією немає".
"Як ви знаєте, і федеральний канцлер, і інші політики в ЄС постійно встановлюють контакт безпосередньо з президентом Путіним. І на інших рівнях, зрозуміло, підтримуються контакти. Думати, що в цій області встановилася тиша, - неправильно", - сказала Хоффман.
Перед цим офіційний представник МЗС Німеччини Крістіан Вагнер звернув увагу, що Україна сама має визначати "за яких умов, коли і як вона вестиме можливі переговори", про що неодноразово говорили в Берліні.
Разом з тим Вагнер зазначив, що в МЗС ФРН не бачать, щоб від РФ надходили "переконливі пропозиції щодо переговорів".
"Це показали і досить жорстокі бомбардування в останні дні. Отже, ці дії Росії створюють дуже чітку картину", - заявив представник німецького міністерства.
- В МЗС Австрії вважають "цікавою" запропоновану Україною формулу миру і закликають до переговорів.
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