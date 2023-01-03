В МЗС Австрії вважають "цікавою" запропоновану Україною формулу миру
Австрія виступає за припинення війни РФ проти України шляхом переговорів і вважає "цікавою" запропоновану Україною формулу миру
Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час пресконференції у Відні у понеділок, 2 грудня, за результатами переговорів зі своїм індійським колегою, повідомляє Укрінформ.
"Мир ніколи не досягається на полі бою. Мир завжди досягається за столом переговорів. І ця війна не стане винятком. Але так – потрібно, щоб обидві сторони погодилися на переговори. І тут є чітким одне правило: жодних переговорів про Україну без України", - зазначив Шалленберг.
На цьому тлі австрійський міністр назвав "цікавою" запропоновану Україною формулу миру, яка складається з 10 пунктів.
Він додав, що потрібно "відновити ситуацію, коли мир та дипломатія можуть знайти своє місце".
"Але наразі я цього не бачу, адже обидві сторони намагаються здобути вирішальні очки на полі бою", - заявив Шалленберг.
Міністр також вказав на те, що розв’язана Росією війна відбувається "на європейській землі, але вона у жодному випадку не є європейською", оскільки її наслідки мають глобальний характер і мільйони людей по всьому світу страждають внаслідок зростання цін, продовольчої та енергетичної криз.
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- Також уряд Австрії вважає реальною перспективу вступу України до Європейського Союзу, якщо вона продовжуватиме йти шляхом реформ.
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