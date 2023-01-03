В МЗС Австрії вважають "цікавою" запропоновану Україною формулу миру

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час пресконференції у Відні у понеділок, 2 грудня, за результатами переговорів зі своїм індійським колегою, повідомляє Укрінформ.

"Мир ніколи не досягається на полі бою. Мир завжди досягається за столом переговорів. І ця війна не стане винятком. Але так – потрібно, щоб обидві сторони погодилися на переговори. І тут є чітким одне правило: жодних переговорів про Україну без України", - зазначив Шалленберг.

На цьому тлі австрійський міністр назвав "цікавою" запропоновану Україною формулу миру, яка складається з 10 пунктів.

Він додав, що потрібно "відновити ситуацію, коли мир та дипломатія можуть знайти своє місце".

"Але наразі я цього не бачу, адже обидві сторони намагаються здобути вирішальні очки на полі бою", - заявив Шалленберг.

Міністр також вказав на те, що розв’язана Росією війна відбувається "на європейській землі, але вона у жодному випадку не є європейською", оскільки її наслідки мають глобальний характер і мільйони людей по всьому світу страждають внаслідок зростання цін, продовольчої та енергетичної криз.

Нагадаємо, головний інформаційно-політичний журнал Австрії Profil назвав президента України Володимира Зеленського "Людиною року" через його вплив на долю України та Заходу загалом.

Федеральний уряд Австрії продовжив дію тимчасовий захист для вимушених переселенців з України та право легально перебувати на території республіки до 4 березня 2024 року.

Також уряд Австрії вважає реальною перспективу вступу України до Європейського Союзу, якщо вона продовжуватиме йти шляхом реформ.

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