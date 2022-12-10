Австрійський часопис оголосив Зеленського "Людиною року"

Про це повідомили на сайті видання.

Стало відомо, що у статті під назвою "Володимир Зеленський: людина, яка сколихнула вільний світ" зазначається, що цього року "Людиною року" (Mensch des Jahres) було обрано президента України Володимира Зеленського. При цьому вказується на те, що Зеленський сприймається у світі "не лише як представник України, яка зазнає нападу з боку Росії, але і як людина Заходу".

"Кожен, хто вважає себе частиною Заходу в думках, ідеологічно та в реальності – а це стосується як Австрійської Республіки, так і журналу новин Profil, – приходить до неминучого висновку: Зеленський – це наша людина. І це не пов’язано з нестачею оригінальності, коли британська газета Financial Times, американський журнал Time, а тепер і журнал Profil вважають одну й ту ж особу найбільш важливою і впливовою у цьому році", - йдеться у матеріалі.

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Зокрема видання Profil вказує на те, що Зеленський після повномасштабного російського вторгнення в Україну вирішив не залишати свою країну і не здаватися, натомість віддавши наказ українській армії чинити опір.

"Цим вчинком хоробрості він заслуговує на повагу", - зазначається у статті.

При цьому президенту України вдалося переконати союзників на Заході допомогти Україні та зберегти цю підтримку.

"Він знову і знову попереджає, що напад Путіна на Україну є фактично нападом на вільний світ і тому він повинен стати на бік України. Володимиру Зеленському зовсім не важко посилатися на західні цінності у боротьбі з Путіним, і всі розуміють, що він має на увазі. Це боротьба за свободу і демократичне самовизначення", - йдеться у матеріалі.

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Журнал зазначає, що Зеленському також вдалося ініціювати "повернення Заходу", у тому числі НАТО, та пошук ним свого сенсу існування.

"плив Володимира Зеленського на долю України та Заходу в цьому році робить його, на думку редакції, "Людиною року".

Нагадаємо, раніше американський журнал Time назвав Володимира Зеленського та "дух України" символом 2022 року.

8 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський став найвпливовішою людиною Європи у 2022 році за версією американського видання Politico, а диктатора Володимира Путіна визнали "невдахою року".

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