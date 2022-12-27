Австрія підтримає вступ України в ЄС у разі успішних реформ
Міністерка у справах Європи уряду Австрії Кароліне Едтштадлер вважає реальною перспективу вступу України до Європейського Союзу, якщо вона продовжуватиме йти шляхом реформ
Про це Едтштадлер сказала в інтерв’ю австрійським ЗМІ, інформує "Європейська правда".
"Україна зараз демонструє неймовірні амбіції та волю йти цим шляхом до Європейського Союзу. Я була вражена, коли відвідала Київ з делегацією жінок-міністрів європейських країн наприкінці листопада, наскільки сильною є їхня воля показати, що вони займаються реформами – навіть наперекір тому, що ця країна все ще перебуває у стані війни", – поділилась вона.
Австрійська міністерка також висловила впевненість у тому, що Європейський Союз продовжить підтримку України на тлі повномасштабної війни з Росією.
"Здаватися – це не вихід. Європейський Союз абсолютно єдиний у підтримці та солідарності з Україною", – наголосила вона.
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