Австрія підтримає вступ України в ЄС у разі успішних реформ

Про це Едтштадлер сказала в інтерв’ю австрійським ЗМІ, інформує "Європейська правда".

"Україна зараз демонструє неймовірні амбіції та волю йти цим шляхом до Європейського Союзу. Я була вражена, коли відвідала Київ з делегацією жінок-міністрів європейських країн наприкінці листопада, наскільки сильною є їхня воля показати, що вони займаються реформами – навіть наперекір тому, що ця країна все ще перебуває у стані війни", – поділилась вона.

Австрійська міністерка також висловила впевненість у тому, що Європейський Союз продовжить підтримку України на тлі повномасштабної війни з Росією.

"Здаватися – це не вихід. Європейський Союз абсолютно єдиний у підтримці та солідарності з Україною", – наголосила вона.

Нагадаємо, головний інформаційно-політичний журнал Австрії Profil назвав президента України Володимира Зеленського "Людиною року" через його вплив на долю України та Заходу загалом.

Федеральний уряд Австрії продовжив дію тимчасовий захист для вимушених переселенців з України та право легально перебувати на території республіки до 4 березня 2024 року.

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