Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що уряд схвалить відповідний законопроєкт вже у найближчі два тижні. Після цього його відправлять до парламенту.

"Це справді вдарить по олігархах, це справді вдарить по російській державі", — сказав Цакхна.

Такий крок повинен вплинути на фінансові активи російських компаній в Естонії, які зараз перебувають під санкціями ЄС. Мова йде про суму у близько 35 млн євро.

Передбачається, що базою для вилучення російських активів буде український міжнародний реєстр збитків. Естонія стане першою країною ЄС, яка передасть Україні конфісковані активи РФ