Естонія стане першою країною ЄС, яка передасть Україні конфісковані активи РФ
У п'ятницю, 8 вересня, стало відомо, що Естонія планує стати першою країною Європейського Союзу, яка легалізує передачу Україні конфіскованих російських активів
Про це повідомляє Bloomberg.
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наголосив, що уряд схвалить відповідний законопроєкт вже у найближчі два тижні. Після цього його відправлять до парламенту.
"Це справді вдарить по олігархах, це справді вдарить по російській державі", — сказав Цакхна.
Такий крок повинен вплинути на фінансові активи російських компаній в Естонії, які зараз перебувають під санкціями ЄС. Мова йде про суму у близько 35 млн євро.
Передбачається, що базою для вилучення російських активів буде український міжнародний реєстр збитків. Естонія стане першою країною ЄС, яка передасть Україні конфісковані активи РФ
- 7 вересня стало відомо, що США вперше передадуть Україні активи, конфісковані у підсанкційних російських олігархів: їх використають для підтримки українських військових ветеранів.
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