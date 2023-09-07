Для підтримки ветеранів війни: США вперше передадуть Україні конфісковані активи російських олігархів

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою.

Ті, хто уможливив агресивну війну Путіна, мають за це заплатити”, - заявив Блінкен.

У Держдепі уточнили, що йдеться про 5,4 млн конфіскованих активів олігархів.

Крім того, США продовжують надавати Україні гуманітарну допомогу: екстрене житло для людей, чиї будинки зруйнувала РФ, меддопомогу для постраждалих від російських обстрілів, генератори для громад тощо. На ці потреби виділили додатково 206 мільйонів доларів. Частину цих коштів спрямують на допомогу 6 мільйонам українцям, які стали вимушеними переселенцями внаслідок війни, розв'язаної Росією.

"Я говорив про те, що війна президента Путіна в Україні була і залишатиметься стратегічною поразкою Росії. Немає кращої демонстрації цього, ніж бачити український народ, чию національну ідентичність Путін намагався стерти, сильнішим і згуртованішим, ніж будь-коли раніше. Як я сказав тоді, ніхто не зробив більше для зміцнення рішучості українців писати своє власне майбутнє на власних умовах, ніж президент Путін", - наголосив Блінкен.

Він додав, що США продовжать підтримку "поки ви визначаєте своє майбутнє та відновлюєте вільну, життєстійку, процвітаючу Україну".