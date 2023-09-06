США виділили Україні ще $1 млрд допомоги, - Блінкен
У середу, 6 вересня, держсекретар Ентоні Блінкен в Києві оголосив, що США виділили для допомоги Україні понад $1 млрд
Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.
"Ми продовжимо стояти на боці України, і сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад $1 млрд у рамках цих спільних зусиль", – зазначив Блінкен.
Він додав, що сюди входить $665,5 млн на нову військову допомогу та цивільну допомогу у сфері безпеки.
"Загалом від початку російської агресії ми виділили понад $43 млрд на допомогу у сфері безпеки", – додав Блінкен.
- У середу, 6 вересня, з офіційним візитом у Києві перебував держсекретар США Ентоні Блінкен. Серед іншого він зустрівся з очільником уряду Денисом Шмигалем
- США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги Україні - цього разу в нього увійдуть боєприпаси зі збідненим ураном.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.98
- EUR Купівля 40.21Продаж 41.15
- Актуальне
- Важливе