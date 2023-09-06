США виділили Україні ще $1 млрд допомоги, - Блінкен

Про це він сказав на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Ми продовжимо стояти на боці України, і сьогодні ми оголошуємо про нову допомогу на загальну суму понад $1 млрд у рамках цих спільних зусиль", – зазначив Блінкен.

Він додав, що сюди входить $665,5 млн на нову військову допомогу та цивільну допомогу у сфері безпеки.

"Загалом від початку російської агресії ми виділили понад $43 млрд на допомогу у сфері безпеки", – додав Блінкен.