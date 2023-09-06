США нададуть Україні пакет військової допомоги: до танків будуть боєприпаси зі збідненим ураном

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Зазначається, що це вже 46 транш допомоги Україні, наданий з серпня 2021 року.

Пакет на суму $175 млн включає:

Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

81-мм мінометні системи та снаряди до них;

120-мм боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;

протитанкові ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;

тактичні аеронавігаційні системи;

тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.

У вівторок, 5 вересня, Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.