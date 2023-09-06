США нададуть Україні пакет військової допомоги: до танків будуть боєприпаси зі збідненим ураном
У середу, 6 вересня, США оголосили про надання чергового пакету військової допомоги Україні - цього разу в нього увійдуть боєприпаси зі збідненим ураном
Про це йдеться на сайті Пентагону.
Зазначається, що це вже 46 транш допомоги Україні, наданий з серпня 2021 року.
Пакет на суму $175 млн включає:
- Додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- 81-мм мінометні системи та снаряди до них;
- 120-мм боєприпаси зі збідненим ураном для танків Abrams;
- протитанкові ракети з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- понад 3 млн патронів до стрілецької зброї;
- тактичні аеронавігаційні системи;
- тактичні захищені системи зв'язку та допоміжне обладнання;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання.
У вівторок, 5 вересня, Європейське оборонне агентство підписало 8 рамкових контрактів з промисловістю на спільну закупівлю 155-мм боєприпасів для України.
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