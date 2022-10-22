Країни НАТО почали військові навчання поблизу кордонів з Білоруссю та Україною

Про це країни Альянсу повідомили у твіттері.

Країни НАТО розпочали військові навчання на східному фланзі Альянсу. Мова йде про проведення маневрів Iron Wolf у Литві та Puma у Польщі.

Відомо, що, окрім литовських збройних сил, в Iron Wolf беруть участь дев'ять інших країн НАТО, зокрема Німеччини, Норвегії, Великобританії та США, до них залучено близько 3,5 тисячі бійців та 700 одиниць техніки. Навчання мають уточнену назву Iron Wolf 2022-II, через те, що Iron Wolf 2022-I пройшли ще у травні.

З оглядну на наявні фото відпрацьовуються дії механізованих з'єднань у лісах та міській забудові.

Щодо навчань Puma, місцем для тренувань обрали район Жешув, який став важливим логістичним хабом для передачі озброєння Україні країнами НАТО.

У цих вишколах беруть участь Польща й армії Словаччини, Чехії та Угорщини, а також деякі підрозділи з Великої Британії та США. Міноборони Польщі повідомило про пересування значної кількості військової техніки у ночі з 22 на 23 жовтня на полігон у Нова Демба.

Окремим елементом навчання є сам марш, який буде проходити через Жешув з метою відпрацювання руху в умовах щільної міської забудови. Також відомо про участь підрозділів 18-ої механізованої дивізії Війська Польського.

14 жовтня Залужний обговорив із генералом НАТО Каволі потенційні загрози з боку Росії та Білорусі. Він зазначив, що перевагами України залишаються підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами.