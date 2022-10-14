Про це Залужний повідомив у телеграмі.

"Обговорили оперативну тимчасову та плани подальших дій Сил оборони України, а також наявні та деякі загрози з боку держави-терориста Російської Федерації та Республіки Білорусь. Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися", - написав він.

Валерій Залужний зазначив, що перевагами України залишаються підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами.