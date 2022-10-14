Залужний обговорив із генералом НАТО Каволі потенційні загрози з боку Росії та Білорусі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО Крістофером Каволі плани подальших дій ЗСУ, а також наявні та потенційні загрози з боку Росії та Білорусі
Про це Залужний повідомив у телеграмі.
"Обговорили оперативну тимчасову та плани подальших дій Сил оборони України, а також наявні та деякі загрози з боку держави-терориста Російської Федерації та Республіки Білорусь. Стратегічна ініціатива - у наших руках, тож головне не зупинятися", - написав він.
Валерій Залужний зазначив, що перевагами України залишаються підтримка діалогу та високого рівня військового співробітництва з країнами-партнерами.
- 13 жовтня Головнокомандувач ЗСУ провів розмову з очільником об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Головнокомандувач ЗСУ зауважив, що Україні потрібна артилерія, а також системи протиповітряної та протиракетної оборони.
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