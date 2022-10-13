Про це повідомляє Міноборони України у телеграмі.

Колеги обговорили результати вчорашньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Залужний висловив вдячність країнам-партнерам за послідовну підтримку України і військову допомогу.

Також генерали обговорили ситуацію на фронті:

"Вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних Сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони".

Зазначається, що генерал Міллі переказав вітання всім українським військовим із прийдешнім Днем захисників і захисниць України.

Нагадаємо, напередодні відбулося засідання групи у форматі Рамштайн, на якому було ухвалено ряд рішень, які допоможуть закрити небо над Україною.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb