Залужний обговорив з колегою зі США "підвищення вогневих спроможностей ЗСУ" та створення системи ППО та ПРО
Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі
Про це повідомляє Міноборони України у телеграмі.
Колеги обговорили результати вчорашньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Залужний висловив вдячність країнам-партнерам за послідовну підтримку України і військову допомогу.
Також генерали обговорили ситуацію на фронті:
"Вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних Сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони".
Зазначається, що генерал Міллі переказав вітання всім українським військовим із прийдешнім Днем захисників і захисниць України.
- Нагадаємо, напередодні відбулося засідання групи у форматі Рамштайн, на якому було ухвалено ряд рішень, які допоможуть закрити небо над Україною.
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