Про це написав у твіттері керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Черговий "Рамштайн". Для нас він історичний, бо ухвалюються рішення щодо закриття українського неба. Посилення системи ППО України – це те, що нам потрібно. Ми в постійному діалозі з нашими союзниками. Саме сучасні системи ППО для України були темою наших останніх розмов з Джейком Салліваном (Радник президента США з національної безпеки, - Ред.)", - написав Єрмак.

Нагадаємо, це перша зустріч міністрів оборони після Мадридського саміту НАТО в червні 2022 року та перша зустріч міністрів, до якої Фінляндія та Швеція приєднаються, як запрошені.

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив на важливості довгострокової підтримки України у боротьбі з агресією Росії.

11 жовтня Столтенберг повідомив, що Німеччина та США нададуть сучасні системи ППО для України. Генсекретар НАТО наголосив, що розуміє потребу України у більшій кількості снарядів більшої дальності.

Пізніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україну прибули чотири додаткові артилерійські ракетні системи HIMARS, надані США.

Раніше ми повідомляли, що 12 жовтня в Брюсселі пройде запланована зустріч у форматі "Рамштайн". Це вже шоста така зустріч. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що головне питання, яке сьогодні обговорюватимуть під час зустрічі у форматі "Рамштайн" - протиповітряна оборона України.

Міністр оборони України Олексій Резніков зустрівся з главою Пентагону Ллойдом Остіном у Брюсселі, де у середу збирається зустріч у форматі "Рамштайн".