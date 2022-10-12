Резніков назвав головне питання сьогоднішньої зустрічі у форматі "Рамштайн"
12 жовтня в Брюсселі відбувається запланована зустріч у форматі "Рамштайн". Це вже шоста така зустріч
Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що головне питання, яке сьогодні обговорюватимуть під час зустрічі у форматі "Рамштайн" - протиповітряна оборона України. Про це він повідомив у твітері.
"Розпочинається наша робота в рамках контактної групи з питань оборони України "Рамштайн 6" та зустрічі міністрів оборони НАТО. Також маю важливі двосторонні зустрічі. Пункт №1 на сьогоднішньому порядку денному - посилення ППО України", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, це перша зустріч міністрів оборони після Мадридського саміту НАТО в червні 2022 року та перша зустріч міністрів, до якої Фінляндія та Швеція приєднаються, як запрошені
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