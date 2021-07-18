Країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти
Країни ОПЕК+ домовилися з серпня збільшити видобуток нафти на 400 тис. барелів на добу в місяць
Про це повідомляє офіційний сайт ОПЕК.
Міністри країн-учасниць ОПЕК + дійшли згоди щодо обмеження видобутку нафти до 31 грудня 2022 року. Із серпня видобуток почнуть збільшувати на 400 тис. барелів на добу в місяць. Із вересня 2022 року базовий рівень видобутку буде підвищено з 11 до 11,5 млн б/д.
З травня 2022 року для Саудівської Аравії та Росії буде підвищена база відліку зниження нафтовидобутку з 11 млн до 11,5 млн б/д. Для Об'єднаних Арабських Еміратів база збільшиться з 3,2 до 3,5 млн б/д, для Іраку - з 4,65 до 4,8 млн б/д, для Кувейту - з 2,8 до 2,96 млн б/д.
Раніше відсутність компромісу між країнами-учасницями ОПЕК + призвела до зниження нафтових котирувань. Минулого тижня ціни європейських сортів нафти обвалилися на 4,5-6,3%.
- 13 липня повідомлялося, що країни-учасниці ОПЕК+ підтримують ідею поступово нарощувати нафтовидобуток із серпня.
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