Країни ОПЕК+ домовилися про збільшення видобутку нафти

Про це повідомляє офіційний сайт ОПЕК.

Міністри країн-учасниць ОПЕК + дійшли згоди щодо обмеження видобутку нафти до 31 грудня 2022 року. Із серпня видобуток почнуть збільшувати на 400 тис. барелів на добу в місяць. Із вересня 2022 року базовий рівень видобутку буде підвищено з 11 до 11,5 млн б/д.

З травня 2022 року для Саудівської Аравії та Росії буде підвищена база відліку зниження нафтовидобутку з 11 млн до 11,5 млн б/д. Для Об'єднаних Арабських Еміратів база збільшиться з 3,2 до 3,5 млн б/д, для Іраку - з 4,65 до 4,8 млн б/д, для Кувейту - з 2,8 до 2,96 млн б/д.

Раніше відсутність компромісу між країнами-учасницями ОПЕК + призвела до зниження нафтових котирувань. Минулого тижня ціни європейських сортів нафти обвалилися на 4,5-6,3%.