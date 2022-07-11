Краматорськ та Словʼянськ - головні цілі для росіян на найближчі тижні, - радник очільника МВС Денисенко
Радник очільника МВС Вадим Денисенко вважає, що в найближчі тижні окупанти спробують наступати на Словʼянськ та Краматорськ
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Зараз головні військові дії проходять на території Донеччини. Росіяни будуть пробувати йти на Словʼянськ та Краматорськ. Судячи з усього, саме в цих містах будуть розгортатись найзапекліші бойові дії в найближчі тижні", - розповів Денисенко.
Радник очільника МВС також закликав мешканців тимчасово окупованих територій на Півдні України евакуюватись.
"Стосовно Півдня України, то в цій ситуації у військово-політичному керівництві України вже все сказали щодо контрнаступу ЗСУ. Єдине, що хотів би додати й повторити слова міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, яка закликала громадян евакуюватись з південних областей для того, щоб полегшити роботу нашим військовим. Тому закликаю людей не вагатись та евакуюватись навіть, якщо є можливість виїхати через окупований Крим", - додав він.
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