Краматорськ та Словʼянськ - головні цілі для росіян на найближчі тижні, - радник очільника МВС Денисенко

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз головні військові дії проходять на території Донеччини. Росіяни будуть пробувати йти на Словʼянськ та Краматорськ. Судячи з усього, саме в цих містах будуть розгортатись найзапекліші бойові дії в найближчі тижні", - розповів Денисенко.

Радник очільника МВС також закликав мешканців тимчасово окупованих територій на Півдні України евакуюватись.

"Стосовно Півдня України, то в цій ситуації у військово-політичному керівництві України вже все сказали щодо контрнаступу ЗСУ. Єдине, що хотів би додати й повторити слова міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, яка закликала громадян евакуюватись з південних областей для того, щоб полегшити роботу нашим військовим. Тому закликаю людей не вагатись та евакуюватись навіть, якщо є можливість виїхати через окупований Крим", - додав він.

10 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ стримують російські війська в районі Білогорівки Луганської області. Також атаки окупантів ускладнюються втратами боєприпасів, які на складах знищують українські артилеристи

10 липня аналітики ISW припустили, що російське керівництво, окрім Донбасу і півдня України, планує анексувати Харківську область.

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