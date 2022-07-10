Росіяни застрягли в районі Білогорівки і не просуваються, - Гайдай
ЗСУ стримують російські війська в районі Білогорівки Луганської області. Також атаки окупантів ускладнюються втратами боєприпасів, які на складах знищують українські артилеристи
Про це Сергій Гайдай розповів в ефірі телеканалу Freedom
"Російські військові застрягли в районі Білогорівки і скоріш за все, що це завдяки нашим захисникам, які дають хорошу відсіч в цьому місці. Плюс хороша робота наших артилеристів, які знищили за останні декілька днів велику кількість артилерійських складів, тому логістика дуже погана у росіян з підвезенням боєприпасів", - сказав Гайдай.
За його словами, росіяни вважали Білогорівку проміжним пунктом, яку вони швидко захоплять і перейдуть до наступу на Бахмут і Слов'янськ.
"Всі заяви про те, що Луганська область захоплена і те, що вони вже планують повномасштабний наступ на Бахмут і Слов'янська поки залишаються лише словами", - повідомив очільник області.
Гайдай додав, що окупанти втратили біля Білогорівки багато військової техніки, зокрема два дні тому ЗСУ ліквідували кілька десятків танків.
- У ніч на 10 липня в тимчасово окупованих містах Донецької та Луганської областях лунали вибухи. У Шахтарську оголосили евакуацію.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.67
Купівля 34.67Продаж 35.57
-
EUR
Купівля 35.2Продаж 36.49
- Актуальне
- Важливе