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Росіяни застрягли в районі Білогорівки і не просуваються, - Гайдай

10 липня, 2022 неділя
21:31
війна з Росією На фото наслідки обстрілу Білогорівки

ЗСУ стримують російські війська в районі Білогорівки Луганської області. Також атаки окупантів ускладнюються втратами боєприпасів, які на складах знищують українські артилеристи

Про це Сергій Гайдай розповів в ефірі телеканалу Freedom 

"Російські військові застрягли в районі Білогорівки і скоріш за все, що це завдяки нашим захисникам, які дають хорошу відсіч в цьому місці. Плюс хороша робота наших артилеристів, які знищили за останні декілька днів велику кількість артилерійських складів, тому логістика дуже погана у росіян з підвезенням боєприпасів", - сказав Гайдай.

За його словами, росіяни вважали Білогорівку проміжним пунктом, яку вони швидко захоплять і перейдуть до наступу на Бахмут і Слов'янськ.

"Всі заяви про те, що Луганська область захоплена і те, що вони вже планують повномасштабний наступ на Бахмут і Слов'янська поки залишаються лише словами", - повідомив очільник області.

Гайдай додав, що окупанти втратили біля Білогорівки багато військової техніки, зокрема два дні тому ЗСУ ліквідували кілька десятків танків. 

  • У ніч на 10 липня в тимчасово окупованих містах Донецької та Луганської областях лунали вибухи. У Шахтарську оголосили евакуацію. 

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Луганщина
Слов'янськ
Бахмут
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