Про це інформує проукраїнський телеграм-канал "Типичный Донецк" та у твіттері Алчевськ UA.

На Донбасі вночі чути вибухи були в декількох тимчасово окупованих містах. Ймовірно, горять склади боєприпасів і шахта в Донецьку. У мережі повідомляють про детонацію припасів і бачать "феєрверки".

У Шахтарську через пожежі і вибухи навіть оголосили евакуацію, поки що тільки в межах міста.

В окупованому ще у 2014 році Алчевську повідомляють про 26 вибухів: "Нарахували вже щонайменше 26 прильотів. Прилітає на покинутий пивзавод. Зараз детонує гуманітарний кефір та сосиски "філейні".

Крім того, неспокійна ніч була в Торезі, Харцизьку, Кіровському, Іловайську, Торезі та в Калінінському районі Донецька.

"У Росії є тільки один вихід - зробити "жест доброї волі" і піти з Донецька і Луганська, а потім, може, і за столом говорити, як вийти з Криму цілими", - коментують відео.

У ніч з 9 на 10 липня в тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині пролунали вибухи.

За день, 9 липня, українські захисники знищили 3 склади з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях.

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