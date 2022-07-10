На тимчасово окупованих територіях Донеччина та Луганщини лунають вибухи, є пожежі, - ЗМІ
У ніч на 10 липня в тимчасово окупованих містах Донецької та Луганської областях лунають вибухи. У Шахтарську оголосили евакуацію
Про це інформує проукраїнський телеграм-канал "Типичный Донецк" та у твіттері Алчевськ UA.
На Донбасі вночі чути вибухи були в декількох тимчасово окупованих містах. Ймовірно, горять склади боєприпасів і шахта в Донецьку. У мережі повідомляють про детонацію припасів і бачать "феєрверки".
У Шахтарську через пожежі і вибухи навіть оголосили евакуацію, поки що тільки в межах міста.
В окупованому ще у 2014 році Алчевську повідомляють про 26 вибухів: "Нарахували вже щонайменше 26 прильотів. Прилітає на покинутий пивзавод. Зараз детонує гуманітарний кефір та сосиски "філейні".
Крім того, неспокійна ніч була в Торезі, Харцизьку, Кіровському, Іловайську, Торезі та в Калінінському районі Донецька.
"У Росії є тільки один вихід - зробити "жест доброї волі" і піти з Донецька і Луганська, а потім, може, і за столом говорити, як вийти з Криму цілими", - коментують відео.
- У ніч з 9 на 10 липня в тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині пролунали вибухи.
- За день, 9 липня, українські захисники знищили 3 склади з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях.
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