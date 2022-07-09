ЗСУ знищили склади РФ у Чорнобаївці, Кадіївці та Харцизьку
За день, 9 липня, українські захисники знищили 3 склади з боєприпасами на тимчасово окупованих територіях
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Були знищені склади у Херсонській, Луганській і Донецькій областях.
"За сьогодні демілітаризація орди: Чорнобаївка, Херсонщина - мінус БК. Харцизьк, Донеччина - мінус БК. Кадіївка (Стаханов), Луганщина - мінус БК. Далі буде!", - написав Братчук.
- За день, 8 липня, українські захисники знищили 5 складів боєприпасів РФ на тимчасово окупованих територіях.
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